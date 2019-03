El béisbol mexicano tiene al menos cuatro ligas profesionales, la Federación Mexicana de Béisbol y ahora Probeis, la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México.

¿Es posible tener una convivencia de colaboración para el desarrollo del béisbol en México?

“Quiero que nos asociemos todos y platicar sobre las academias, porque son deberes presidenciales”, dice Edgar González, expelotero de Grandes Ligas y director de la oficina de la presidencia.

“Estamos dispuestos a trabajar por el bien del béisbol mexicano, respetando lo que cada quien hace. Esto es un gusto y afición del presidente”, reflexiona Javier Salinas, titular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

—“Toma una lata de aluminio, aplástala y mírala. Así entregan el deporte en México, ¿comprarías el producto?”.

Javier Salinas lleva dos años llevando la LMB y hace una representación de cómo encontró este deporte cuando tomó la presidencia.

La oficina para la promoción del béisbol fue una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció sus intenciones en su cuenta de Twitter desde su campaña.

—“No hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, de alto rendimiento para ganar muchas medallas, y el béisbol, escuelas y formación de prospectos para Grandes Ligas”.

A principios de año mencionó por primera vez sobre el presupuesto de Probeis y el nombre de Edgar González para coordinar la oficina. Le dio 350 millones de pesos para que empezara a operar.

Pero no basta con los deseos para hacer crecer un proyecto (ni con dinero), Probeis tiene que sentarse a negociar con las ligas profesionales y tener una comunicación directa con la Federación Mexicana de Béisbol (Femebe).

¿Por qué?, porque el gran proyecto de Probeis es la construcción de al menos 15 academias que producirán peloteros profesionales y que en caso de no encontrar acomodo en Grandes Ligas —que es otro de los objetivos del plan que encabeza Edgar González— estarán a disposición de la Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol, Liga Veracruzana, Liga del Norte, todas las ligas en México que puedan abrirles espacio.

Y para que los equipos profesionales vayan a comprar peloteros, primero es necesaria una buena relación con Probeis para hacer negocio.

—¿Qué hay que resolver en la división interna del beisbol en México?

Edgar González responde a El Economista: “Lo primero, que la LMP y LMB platiquen, que no sean enemigos, que se apoyen, tengan conversaciones, y cuando las ligas se empiecen a unir de ahí empieza todo. La Federación Mexicana de Béisbol tiene que ser un comité para que las selecciones nacionales se escojan con opiniones de LMP y LMB y de ex jugadores de MLB.

“La división la causan porque le dan el poder a una persona para decidir, en lugar que tomen en consideración varias opiniones. Para que a México le vaya bien en el béisbol hay que echar los egos de lado y tratar de hablar para sumar para México y no temas en personales”.

•••

Desde antes que Ana Gabriela Guevara tomara oficialmente su cargo como directora de la Conade, la promesa al béisbol salía a la superficie como proyecto de la presidencia hacia el deporte.

En diciembre pasado, en entrevista con El Economista, comentaba que el gusto de López Obrador por este deporte no le parecía exagerado “sino el hecho de que él lo diga, lo magnifica y pone en otro estatus. Es un deporte que a diferencia del futbol nunca hemos visto peleas en los estadios, es más familiar, la Liga es más amigable, tiene otra dinámica y muchas bondades, no es una idea de que ‘sólo porque me gusta’. Hay agenda del béisbol y hará falta personal porque la propuesta es generar academias, escuelitas, campos de entrenamientos, esas academias que quieren hacer los equipos profesionales”.

Hasta ese momento no se hacía oficial Probeis.

Se abría la incógnita sobre cómo la Federación Mexicana de Beisbol, las ligas y equipos profesionales jugarían en el campo del magno proyecto.

Al inicio del 2019, AMLO comenzó a correr la película.

Aún no cumplía un mes en la presidencia y en Guasave, Sinaloa, anunció la iniciativa #MéxicoTieneBeisbol, dio la noticia de la reaparición de Algodoneros para jugar en la Liga Mexicana del Pacífico (tras cinco años de ausencia), recorrió el Estadio Francisco Carranza Limón y llamó al apoyo de los empresarios y promotores del béisbol.

Entre los logros políticos de AMLO fue la autorización de que los Sultanes de Monterrey se incorporaran a la Liga Mexicana del Pacífico y además resurgiera la franquicia de Guasave que sería administrada en un principio por el dueño de los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca, Alfredo Harp Helú. Días después anunció el regreso de Rojos del Águila de Veracruz a la LMB (lo que se concretará hasta el próximo año).

“Desde la Presidencia ya está funcionando una oficina para promover el beisbol y el coordinador de esta oficina de promoción al beisbol es Edgar González”, así lo anunció el presidente de México.

•••

—¿Cómo Edgar González llevará a Probeis en un deporte en el que existen sus propias divisiones? ¿Cómo ha explicado el proyecto de béisbol a los actores que invita a sumarse?

A nivel liga profesional, El Economista consultó a los presidentes de la LMB y la Liga Norte de México (LNM), Javier Salinas y Francisco Ochoa.

También a los responsables de equipos profesionales como Charros de Jalisco y Acereros de Monclova, es decir, a Salvador Quirarte y Gerardo Benavides. Y se cuestionó sobre el proyecto a Enrique Mayorga, quien desde hace tres años dirige la institución que representa al Béisbol Federado de México.

Mayorga, convencido, señala que no hay conflictos de interés entre las funciones a desempeñar de la Probeis y la Femebe.

El sitio oficial de Probeis señala sus responsabilidades y ejes estratégicos para elaborar programas que impulsen al béisbol en las comunidades mexicanas y la implementación de metodologías de desarrollo de prospectos de beisbol de élite.

“La Federación tiene definidas sus funciones: promover y desarrollar el béisbol, continuará con todos sus programas, campeonatos nacionales y seguirá integrando a los jugadores que representarán al país. Continuaremos con la capacitación de jugadores, entrenadores, ampayers. A Probeis —que reportará sus actividades con Presidencia— le tocará proveer de la infraestructura para crear las academias, que deberán abastecer de peloteros que jueguen en Ligas federadas, infantiles, juveniles”, señala Enrique Mayorga.

Sin embargo, el dinero en la Femebe sí marca una gran diferencia.

Los 350 millones de pesos a Probeis este 2019, son más que 40.8 millones acumulados en tres años (2015, 2017 y 2018), excluyendo el 2016, año que no recibió subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda.

“La relación directa de la Federación es con la Conade. Estamos elaborando el presupuesto que se necesita para los eventos internacionales para conformar las selecciones nacionales de las diferentes categorías. Edgar está desarrollando su programa y con eso definiremos cómo podemos apoyar. Hemos intercambiado opiniones, pero hasta que no se tenga el proyecto a 100%, veremos en qué podemos apoyar. Tengo entendido que ya va adelantado”

•••

Edgar González no seguirá con los equipos, ligas y Federación una estrategia de convencimiento pero sí de negociación.

Probeis tiene como plan desarrollar el béisbol profesional, colocar peloteros de sus Academias en los equipos profesionales (principalmente de Grandes Ligas, pero también en México); además, capacitará entrenadores y directivos, que también buscarán, eventualmente, empleo en las ligas profesionales de nuestro país. Si no hay buena relación, el plan se cae.

“Quiero que nos asociemos todos. Para mi nada más es sentarme y platicar (con ligas, equipos), plantear algo para beneficio de los dos lados, porque si a las academias particulares les va bien, no van a querer asociarse”.

En México existen actualmente 10 academias, de las cuales cinco están asociadas con la Liga Mexicana de Béisbol. También hay otras academias, algunas están relacionadas con el Pacífico. Por ejemplo, la de Mazatlán, la Academia Gerardo Benavides Pape en Monclova; la Academia de los Toros de Tijuana y la Academia González, que planteó la oportunidad de vender peloteros a la MLB. Sin olvidar el proyecto de la administración deportiva anterior al crear las Academias Conade.

—“Siempre se necesita de un business plan, hay que saber dónde está el negocio del deporte, que no es una empresa tradicional. Se necesitan estudios en negocios para entender que esto no es lineal, no siempre retorna lo que se invierte.

Quizá venimos del peor sexenio en apoyo deportivo, se hicieron unas academias lamentables. Nos hace falta profesionalización en el ecosistema del deporte, porque juzgamos a los atletas y federaciones. En México parece que lo único que nos interesa es lo masivo e internacional y ¿las ligas profesionales que generan empleo en México donde están?, ¿y el apoyo para la masificación del deporte como una política pública de salud?”, reflexiona el presidente de la LMB, Javier Salinas.

El dueño de los Acereros de Monclova, Gerardo Benavides, considera que una visión de negocios aplicada a la expansión del béisbol puede funcionar al plan Probeis.

“AMLO está intentando que todos se involucren y no podemos esperar a que el gobierno haga todo. Todo tiene su complejidad para dar apoyo”

El plan Probeis ambiciona tener 60 a 80 jugadores firmados por la MLB al finalizar el sexenio. Que México sea una nación exportadora de peloteros como lo ha logrado Venezuela y República Dominicana. Ganar más medallas en todos los eventos internacionales de México, además de impulsar la marca y el desarrollo del béisbol.

“En Dominicana hay más de 100 academias y de ésas se generaron 58 millones de dólares por firmas de jóvenes de 16 años”, explica González.

La intención de tener un deporte en expansión, es algo que don Garber, presidente de la MLS, intentó con el futbol en Estados Unidos.

En una entrevista con Sports Illustrated explica que hacer una nación más futbolera no implicaba aumentar el número de equipos en la Liga, sino implica una estrategia de planeación de la capacidad de generar más empleos, de pagar salarios, de hacerlo con un plan estratégico de negocio.

Edgar González tiene el reto de crecer el número de beisbolistas de élite y ser parte de las agendas beisboleras de los actores que invierten en este deporte.

•••

Buscar unión en una relación de diferencias entre ligas es algo con lo que tendrá que lidiar Edgar González. Existen más de 10 ligas de béisbol en el país, de las cuales, sólo la LMB y la LMP son reconocidas en la estructura de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) y entre ambas logran atraer una asistencia anual de más de 6 millones de aficionados.

Fuera de ello, las afiliaciones entre ligas se han terminado por diferencias. Por ejemplo, a inicios de este año la Liga Mexicana de Béisbol terminó relación con la Liga Norte de México (una liga de 6 equipos) que era considerada afiliada (nivel AA).

“Cada año tenemos que adaptarnos a la situación del béisbol nacional. Ahora tenemos una diferencia con la LMB que tenían mucho interés en el desarrollo de peloteros, nos mandaban jugadores. Los equipos de LMB están restructurándose y no le están poniendo tanto interés al desarrollo de jugadores”, menciona a El Economista, Francisco Ochoa, presidente de la LNM.

En otro ejemplo de diferencias entre ligas, se puede recordar cuando en el 2015, la Liga Mexicana del Pacífico y la LMB tuvieron desacuerdos con las cartas de los jugadores y los patrocinios. La LMB comenzó a competir por el mercado invernal y los jugadores que están en ambas ligas no podían tener tiempo de recuperación física.

—¿La oficina Probeis tiene compromiso de negocio con la LMB?

Javier Salinas responde: “Si encontramos la manera de que podamos crecer de forma que no se dañe el modelo de negocio que se tiene, será buen camino. No hay que poner en riesgo la viabilidad de las ligas a mediano plazo. Se tiene que hacer de forma respetuosa, simétrica.

“Aún no conocemos la reglamentación de la oficina (Probeis), cuáles son sus alcances, en qué parte de la Ley de Cultura Física y Deporte queda para que tenga un sustento. Estamos dispuestos a trabajar por el bien del béisbol mexicano, respetando lo que cada quien hace. Apoyaremos a este gobierno con esta intención, hoy está en construcción, hay buena relación, en estos meses hay que encontrar una fórmula correcta y el carril que cada quien tomará.

Edgar González tuvo un periodo corto como vicepresidente deportivo de los Charros de Jalisco en el 2017. Salvador Quirarte presidente del equipo, menciona que su elección para trabajar con Edgar se basó en razones como su disciplina, creatividad, su acercamiento con Grandes Ligas.

“Edgar le dará fortaleza al proyecto porque sabe cómo formar a los jóvenes y tiene las relaciones con MLB para encontrarles acomodo. En el contrato que Charros tiene con el pitcher cerrador estelar Sergio Romo tuvo mucho qué ver Edgar, porque fue a Japón a dirigir un juego de MLB y entre las personas que iban estaba Romo, lo convenció”.

•••

Probeis depende de las decisiones (y presupuesto) que asigne el presidente Andrés Manuel López Obrador), pero si las ligas no cooperan, obstaculizan, no adquieren el talento que generarán las academias que operará Edgar González, la inversión no tendrá resultados y los niños y managers capacitados no tendrán puestos de empleo, a menos de que todos se vayan a Grandes Ligas, pero ahí compite con los mercados como Dominicana, Venezuela, Cuba, Centroamérica, entre otros.