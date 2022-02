Zapopan.- Realidades lejanas en la búsqueda de un mismo sueño. Esa es la historia a seguir durante la búsqueda del título del Abierto de Zapopan 2022, que confrontará a la experimentada estadounidense Sloane Stephens y a la joven checa Marie Bouzkova.

Stephens tiene 28 años y seis títulos ganados a nivel profesional (tres de nivel 250, uno de 500, un Masters 1000 y un Grand Slam), mientras que Bouzkova tiene 23 años y cero títulos, pues ha perdido sus dos finales de nivel 250. El destino y su entereza las han puesto frente a frente en la superficie dura de Zapopan, donde se han ganado el cariño de la afición y han recuperado la confianza en su juego.

La primera en clasificar fue la estadounidense, ya que su rival en las semifinales, la rusa Anna Kalinskaya, se tuvo que retirar al término del segundo set (uno para cada una; 3-6 y 7-5) por una lesión. De esta forma, Stephens regresó a una final del WTA Tour después de 40 meses, ya que su último antecedente fue en las WTA Finals 2018, cuando cayó ante la ucraniana Elina Svitolina en Singapur.

“Solo traté de competir intensamente. En una semifinal cualquier cosa puede pasar, así que solo traté de asegurarme de permanecer en el partido y hacer que ella (Kalinskaya) jugara tantas bolas como fuera posible. No jugué mi mejor tenis hoy (en semifinales), pero sentí que si me quedaba y competía por cada punto podía revertir el marcador”, analizó Stephens tras su victoria por walkover ante la rusa, que la había dominado en el set inicial.

En 13 años activa (debutó a nivel profesional en 2009), Stephens ha llegado a 10 finales dentro del circuito de la WTA (Zapopan 2022 es la décima), aunque ha perdido las últimas tres, todas disputadas en 2018: Roland Garros, Masters de Canadá y las WTA Finals (las primeras dos contra Simona Halep y la última ante Elina Svitolina).

“Intento jugar y disfrutar el tenis. Finalmente, las piezas encajan, lo cual es muy importante para mí, por lo que poder encadenar cuatro victorias (en Zapopan 2022) ya es muy importante para mí y mi temporada”, agregó Stephens.

Del otro lado está la búsqueda de revancha para Marie Bouzkova. Sus finales perdidas fueron en el Abierto de Monterrey 2020 y el Phillip Island Trophy 2021 (ambos de nivel 250) ante Elina Svitolina y Daria Kasatkina, respectivamente. Sin embargo, su juventud está engalanada con 12 títulos de ITF, dos de ellos ganados en territorio mexicano: Cuernavaca 2016 e Irapuato 2018.

“La clave es disfrutar el momento, ya tengo dos experiencias en finales, entonces voy a usar eso para estar un poco más tranquila que antes. Igual me siento muy bien físicamente, creo que eso es también una diferencia que no tuve en las finales anteriores, entonces ojalá eso me ayude en la final para sentirme bien”, señaló Bouzkova tras eliminar a la china Wang Qian (6-3, 6-3) en las semifinales de Zapopan 2022.

La checa mantiene un vínculo especial con el torneo tapatío tras haber sido subcampeona en 2019, cuando todavía se jugaba a nivel 125K series, y luego llegando a semifinales de 2021; esta vez, pinta una nueva final pero a nivel 250, en un torneo donde pesaban otros nombres como Emma Raducanu, Madison Keys o Sara Sorribes.

En su camino, Bouzkova dejó fuera a dos de las mejores sembradas del Abierto de Zapopan: la japonesa Misaki Doi (séptima) en primera ronda y la española Sorribes (tercera) en los cuartos de final; en segunda ronda dejó fuera a la italiana Lucia Bronzetti. Buscará vencer a una tercera mejor sembrada cuando enfrente a Stephens (sexta), a quien ya derrotó en los dieciseisavos de final del Masters de Canadá 2019.

La final será el domingo 27 de febrero alrededor de las 19:00 horas del centro de México, pues el primer partido, a las 16:30 horas, será la final de dobles entre la pareja china de Xinyu Wang y Lin Zhu contra la estadounidense Kaitlyn Christian y la bielorrusa Lidziya Marozava.

