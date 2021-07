La Federación Mexicana de Softbol (FMS) realizará una investigación para conocer qué integrantes del equipo que representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron las responsables de tirar sus uniformes de concentración en los botes de basura de la Villa Olímpica al terminar su participación, mismas que serán sancionadas al dejarlas fuera de las próximas convocatorias.

“Estamos igualmente indignados con la(s) jugadora(s) y se realizará una investigación a fondo para encontrar a la(s) responsables de estos actos, aplicando las debidas sanciones y dejen de representar a esta federación”, se lee en un comunicado.

A su vez, en declaraciones de Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), citado por varios medios locales, la sanción podría extenderse durante todo el próximo ciclo olímpico, que comprende desde la finalización de los Juegos de Tokio hasta el inicio de los de 2024 en París. Aunque el softbol quedará excluido del programa en la próxima edición de los Juegos, el calendario incluye las competencias que se realicen en ese periodo, como son Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Copas del Mundo.

“Repruebo total y enérgicamente esta situación, seguro ya no se sienten mexicanas. Mientras estemos en el COM, ellas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez”, dijo Padilla.

La noticia se dio a conocer luego de que las boxeadoras olímpicas mexicanas, Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, publicaran en sus redes sociales fotografías mostrando los uniformes del equipo de softbol en los botes de basura de la Villa Olímpica de Tokio.

“Sobre la decisión de dejar los uniformes usados, tenían que hacer espacio en sus maletas”, dijo en una entrevista a TV Azteca el presidente de la FMS, Rolando Guerrero.

Posteriormente, en entrevista para ESPN, el federativo aseguró que ya se puso en marcha una investigación al respecto y se le pidió a las 15 jugadoras que mandaran foto de su kit completo; las que no lo hagan, serán sancionadas.

“Vamos a hablar con el presidente de la federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio”, comentó Padilla en entrevista con ESPN Digital.

“Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, explicó el directivo, que anteriormente mencionó al mismo medio que la FMS presentó un uniforme de competencia previo a iniciar su participación en Tokio 2020 y el día de su debut salieron con otro sin la bandera o el logotipo de México.

La selección mexicana de softbol, representada por jugadoras que nacieron en Estados Unidos pero de padres mexicanos, perdió el martes 3-2 ante la selección de Canadá el partido por la medalla de bronce.

