Santiago González ha dicho que quiere jugar hasta los 40 años y al retirarse, no desprenderse del ámbito deportivo. Ahora a sus 37, en su primer partido en el Grand Slam de Nueva York en un US Open ‘atípico’ fue eliminado junto al británico Ken Skupski. La dupla que conforman el argentino Máximo González y el italiano Simone Bolelli ganaron por 6-4 y 6-3 en una hora y 40 minutos de juego.

“Contento de volver a competir. Obviamente me hubiera gustado otro resultado. A seguir trabajando para Roland Garros”, dijo el tenista veracruzano.

Este 2020 para llegar ahí, no fue sencillo por el golpe económico de la pandemia. En sus redes sociales suele mostrar las metas que alcanza, lleva a sus seguidores con él e interactúa con los comentarios que le escriben. El pasado 25 de agosto, Santiago hizo su primera publicación en su cuenta de Instagram desde el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara en Veracruz, donde pasó el tiempo de confinamiento por la pandemia: “Que empiece la nueva aventura destino US Open”.

Cuando la dupla estadounidense de los hermanos Bryan (Bob y Mike) anunció que se retiraba, subió la foto con ellos comentando que muchas veces jugó contra “el mejor equipo de la historia”.

A eso, le siguió otra foto de él de pie, con brazos en la cintura ante una cancha del US Open Tennis Championships. Transmitió desde su IG sentado desde la grada del Arthur Ashe Stadium unos cinco minutos del juego de Alexander Zverev vs Kevin Anderson. En total (hasta ayer) hizo 8 publicaciones en nueve días.

“A lo largo de mi carrera me ha faltado apoyo económico, llevo 20 años. La verdad es que es muy escaso el apoyo que se me ha dado, pero eso no impide nada. Si no me dan, no importa, yo seguiré haciendo lo mío, representando a mi país, no importa si hay o no recurso; yo siempre lo hago con mucho orgullo y cariño”, dijo en una entrevista con Publisport en febrero de este año.

Para llevar su carrera se apoya en patrocinios; actualmente cuenta con la bebida Ultra y viste con la marca Adidas. También, durante este US Open anuncio la marca SG, en la que promete dar detalles.

En entrevistas con El Economista ha compartido que el financiamiento de su carrera depende de cómo le va en los torneos.

“En primera ronda saber, si sales abajo, hay que pagar vuelos, hoteles, comida, etcétera, pero si te va bien en el torneo sales arriba, entonces vas pensando. (En los gastos con su dupla en el tenis) se comparte habitación para que salga un poquito más barato, etcétera, y a veces también compartes el gasto del entrenador”.

Este 2020 Santiago González está en el número 42 del ranking de dobles de la ATP y tiene 69,956 dólares en Prize Money. En su carrera profesional que inició en el año 2001 y en la que suma 13 títulos ha recibido 2,190,169 dólares en Prize Money Singles & Doubles Combined.

