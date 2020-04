Entrevista a Horacio de la Vega, presidente de la LMB.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) contemplaba iniciar su temporada el 6 de abril, pero el brote del Covid-19 en el país lo aplazó al 11 de mayo. Esa fecha era la última oportunidad para rescatar la campaña de 102 juegos por equipo.

Tras las complicaciones por la dispersión del coronavirus en México, la Liga suspendió de nuevo su inicio, pero esta vez sin fecha determinada. Las repercusiones derivadas de la contingencia sanitaria son varias y van directamente al negocio del beisbol. Horacio de la Vega, presidente de la LMB, platicó sobre ello con este diario.

—¿Es inevitable reducir los juegos de la temporada?

Difícilmente podemos tener ya un calendario completo. El escenario completo estaba pensado al recorrer del 6 de abril al 11 de mayo el arranque y el 14 de octubre el cierre. Los escenarios pensaban en una temporada de 102 juegos a uno de 51 juegos y en ese rango caben varias posibilidades: 84, 64 juegos con partido inaugural. Va a depender de lo que nos vayan anunciando las autoridades sanitarias del país.

—¿Consideran que la temporada está en riesgo de cancelarse?

Si resulta que la pandemia se extiende a los meses de septiembre, octubre o noviembre, definitivamente no hay forma de sacar, olvídate ya de la Liga de beisbol, cualquier evento deportivo en nuestro país. Yo creo que, si estamos en un rango de lapsos hasta incluso finales de agosto, principios de septiembre, entonces no estaría en riesgo la temporada. Estamos siendo positivos en el caso de que podamos salir, de manera realista, en el mes de julio. Se nos hace una fecha en que sí podamos arrancar con una temporada corta de alrededor de 51 juegos y salvar la temporada. Habrá que hacer muchos ajustes desde los patrocinios, los acuerdos que tenemos de televisión, tanto de la Liga como de los equipos.

Cada equipo tiene su problemática particular, hay dos equipos (Tabasco y Campeche) que son financiados por gobiernos, cuyos presidentes son funcionarios públicos, y tienen una connotación distinta a cómo se deben manejar; respecto a los otros equipos como los Diablos Rojos del México, que tienen a Alfredo Harp Helú, (Gerardo) Benavides, de los Acereros, o Erick Arellano (Yucatán), que son empresarios muy sólidos, pero esa solidez también se ve mermada en sus propios negocios y muchas veces el financiamiento de los equipos viene de sus negocios al principio y después de los ingresos de la Liga, los patrocinios, los convenios de televisión; si no hay temporada, esos ingresos para pagar otras cosas no van a existir y son los cuestionamientos que nos hacemos si se va reduciendo el número de partidos.

—¿Contemplan jugar sin público?

Jugar a puerta cerrada no es una opción para nosotros, no lo vamos a hacer, es una decisión tomada como Liga y como equipos.

—¿El anuncio del gobierno de que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de mayo afecta las previsiones de la LMB para preparar su inicio de temporada 2020?

Sigue siendo la misma posición. Hablé con la gente de Salud y seguimos la misma lógica, si en junio se va restableciendo la economía quiere decir que el escenario que elegimos de si en el mes de junio o julio estamos en condiciones de arrancar vamos a arrancar.

—Con 51 juegos, ¿es posible evitar pérdidas económicas?

Jugando 51 juegos funciona en términos económicos. No nada más es un tema de salud, es un tema de contexto económico y social importante. Nos encontramos en una situación atípica, donde tenemos que ser proactivos y pensar en muchos escenarios y estar dispuestos a tomar decisiones inmediatas, de acuerdo con cómo se van dando las cosas. Estamos con la mira puesta en sí tener temporada y el cómo es la tarea que nos compete a todo.

—¿Una temporada menor de 51 juegos es económicamente viable?

Económicamente se puede reducir más, no lo estamos considerando ahorita. Hay opciones, no al nivel de lo que decía una nota que salió hace unos días, que íbamos a jugar 30 juegos, es una información que no es correcta. El ejercicio que estamos haciendo es el de los 51 juegos. ¿Menos? Podemos tener hasta 42 juegos. Preferimos tener menos días de competencia con dobles jornadas que más días de competencia con menos juegos. Hay muchos modelos. Bien o mal, no habíamos arrancado. Difícil hubiera sido arrancar temporada y que se cancelara o se suspendiera. Tuvimos la previsión de tomar la decisión un mes y medio antes del 11 de mayo.

