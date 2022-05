Con el título en Roma, Novak está posicionado en la plaza más alta del ranking ATP y metió distancia respecto a Daniil Medvedev, antes de la siguiente parada en París para defender su corona en Roland Garros.

"Creo que físicamente me sentí realmente bien desde Madrid en adelante. Ya allí sentí que los problemas físicos que enfrentaba en Montecarlo y Serbia habían quedado atrás. Dediqué muchas horas de ejercicio entre Serbia y Madrid”.

Satisfecho con su progreso, Djokovic ahora centrará su atención en Roland Garros, donde buscará el título y empatara con Rafael Nadal en 21 coronas de Grand Slam.

“Realmente no podría pedir una mejor preparación para Roland Garros. Finales del Abierto de Serbia, realmente me abrí paso físicamente en el torneo. Luego el Madrid, mejores actuaciones, pero quizás no tan acertadas en esos momentos decisivos. Y aquí todo se unió y encajó. "Voy a París con confianza y buenas sensaciones sobre mis posibilidades allí".

Djokovic suma 400 puntos extra en Roma, mejorando la final conseguida el año pasado. De esta forma, se distancia prácticamente a 700 puntos al ruso. En Roland Garros, Daniil defiende cuartos de final y llega con muy poco rodaje a este torneo. Rafael Nadal pierde una posición muy importante dentro del Top 10, con los 910 puntos que deja, cede la cuarta plaza del ranking a Tsitsipas y, de esta forma, el griego será uno de los cuatro primeros cabezas de serie en París. Pese a su lesión en el pie izquierdo, Nadal tiene previsto viajar a París y espera que su pie izquierdo le dé garantías de poder competir por su Grand Slam 22.

"Ese torneo es como una maratón; te exige lo mejor a nivel a espiritual y físico, la arcilla tiene esa vertiente de exprimir absolutamente todo en un tenista, la única manera de triunfar es dejarse la piel y el alma. Voy a tomarme unos días para descansar y retomaré los entrenamientos con la mentalidad de afrontar un desafío como éste. Pongo como favoritos al título a Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz. No sé si llegaré a su nivel, pero espero poder hacerlo. Tendré que poner atención a los pequeños detalles en las próximas semanas", advirtió Stefanos Tsitsipas, tras su derrota en Roma.