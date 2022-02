Novak Djokovic no titubea cuando se le cuestiona si ya recibió alguna dosis de la vacuna contra el Covid-19: “No”, responde tajantemente. Tampoco tiene alguna duda en señalar que está dispuesto “a pagar el precio” de perderse la posibilidad de ser el tenista con mejores estadísticas de la historia mientras le sigan pidiendo estar vacunado.

En una entrevista con la BBC, el serbio desnudó su situación actual respecto al coronavirus, señalando que no se ha vacunado, que “hasta ahora” no piensa en hacerlo y que está consciente de que puede perderse el resto de los Grand Slams de la temporada 2022: Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con una mirada franca pero sin estar a la defensiva, describe a la filosofía por la que ha tomado la decisión de no vacunarse: “Los principios de toma de decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o que cualquier otra cosa. Trato de estar en sintonía con mi cuerpo lo máximo que puedo”.

Djokovic fue rechazado del primer Grand Slam del año en Australia debido a la falta de su vacunación. Lo mismo le ocurrirá en Roland Garros, que se celebrará del 22 de mayo al 5 de junio, ya que las autoridades francesas aprobaron una ley a mediados de enero que bloquea a las personas no vacunadas en la mayoría de los espacios públicos, incluidos los atletas visitantes, según señaló la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu.

Se enfrentará a una situación similar en el US Open (del 29 de agosto al 11 de septiembre), ya que todos los visitantes extranjeros deben demostrar que están completamente vacunados antes de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos. Aunque hay excepciones solo en casos “extremadamente limitados”, Djokovic no entraría en ese rango, pues se trata de los viajeros de emergencia sin acceso a una vacuna y las personas médicamente incapaces de vacunarse.

El único Grand Slam donde Djokovic no tendría tantas limitaciones para participar es Wimbledon (27 de junio al 10 de julio), pues no se requiere que los viajeros a Inglaterra se vacunen contra el coronavirus si dan negativo para el virus dentro de los dos días posteriores a su llegada y se ponen en cuarentena durante 10 días después. Respecto al torneo, el All England Lawn Tennis & Croquet Club, organizador oficial, no pidió a los competidores que mostraran prueba de vacunación el año pasado y hasta el momento no se ha indicado un cambio de política.

Cabe recordar que el serbio ha ganado 20 majors a lo largo de su trayectoria, misma cantidad que Roger Federer, pero ahora ambos se encuentran debajo de Rafael Nadal, quien se adjudicó el número 21 justamente en el Australian Open 2022. Aún así, Djokovic prioriza la estabilidad de su cuerpo a lo que podría ocurrir con su palmarés.

“Siempre he representado y apoyado la libertad de elegir lo que te metes en tu cuerpo y para mí eso es esencial, es realmente el principio de comprender lo que es bueno y malo para ti. Yo, como un atleta de élite profesional, siempre he revisado y evaluado minuciosamente todo lo que ingiero, desde los suplementos hasta la comida, el agua o las bebidas isotónicas, todo lo que es combustible para mi cuerpo. Basándome en toda la información que tengo, decidí no ponerme la vacuna hasta la fecha”, le dijo Djokovic a BBC.

Pese a este argumento, el tenista deja abierta la puerta para vacunarse más adelante: “Mantengo mi mente abierta porque todos estamos tratando de encontrar colectivamente la mejor solución para acabar con el covid. Nadie quiere realmente estar en este tipo de situación en la que hemos estado colectivamente por dos años, yo formo parte de un deporte muy global que se juega cada semana en un lugar diferente, así que comprendo las consecuencias de mi decisión”.

En otro de los puntos, Novak pidió dejar en claro que nunca se ha sentido parte de los grupos antivacunas y que tampoco ha hecho algo que pueda ser tomado para sacar ventaja de su situación, pues se toma muy en serio todo lo que ocurre con la pandemia.

“Todo el mundo tiene derecho de elegir, actuar o decir lo que siente, pero yo nunca dije que fuera parte de ese movimiento (...) Entiendo que hay muchas críticas, pero siempre me he tomado el Covid-19 de manera muy seria y me he hecho cientos y cientos de tests porque este era el requisito para poder viajar y hacer mi trabajo como jugador de tenis. Mucha gente sigue sufriendo los estragos del Covid-19 a lo largo del planeta y me tomo esto muy en serio. No me gusta que alguien piense que he hecho algo en mi favor para tener una visa y poder entrar en Australia”, explicó el serbio.

