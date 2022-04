Stefanos Tsitsipas tiene la brújula del año 2022, después de levantar el título en Monte-Carlo, que significó el número ocho de su carrera, su segundo Masters 1000 y el primero del 2022.

El griego de 23 años cumplió la tarea de defender su título, motivo que lo puede acercar a la cima del ranking ATP. ¿La ruta?

”Tengo una superficie a la que podría adaptarme más fácilmente que otras y sabemos cuál es (arcilla). Mi objetivo desde que me di cuenta de eso, es que si soy capaz de sumar puntos en esta superficie tanto como pueda y realmente concentrarme un poco más en las otras superficies, realmente puedo lograr un gran año, tal vez, incluso terminar entre los dos mejores tenistas al final de la temporada”.

Con su victoria, Tsitsipas ganó 1,000 puntos en el ranking, que lo impulsará al segundo lugar en la carrera ATP a Turín este lunes, mientras intenta clasificarse para las Nitto ATP Finals por cuarto año consecutivo. El campeón de las Nitto ATP Finals de 2019 ha tenido un buen comienzo de temporada, que ha incluido una carrera hacia las semifinales del Abierto de Australia y la final de Rotterdam además de su triunfo en Montecarlo.

“Siempre trato de sacar lo mejor que puedo de la arcilla y adaptarme a las otras superficies. Tengo muchas ganas de hacerlo bien en cancha dura y hierba este año, porque siento que realmente puedo sumar muchos puntos allí. Si puedo ganar partidos con la misma consistencia que lo hago en esta superficie, creo que tengo una gran oportunidad de terminar el año entre los dos primeros, lo cual es un gran objetivo para mí para estar finalmente allí y pertenecer. en ese grupo especial de jugadores”.

Solo cinco jugadores activos (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y Daniil Medvedev) han alcanzado el número dos del mundo, y todos han ascendido al primer sitio. Tsitsipas ha alcanzado el máximo de su carrera como número 3.

“Mi tenis es genial, creo que en todas partes, con arcilla tal vez siendo la superficie a la que me puedo adaptar mejor. He tenido momentos en los que estaba tratando de aplicar lo que aplico en arcilla sobre duro. Realmente no parece estar trabajando mucho. A veces no es realmente el camino a seguir. Pero esto también me ha [enseñado] mucho que debo ajustar y que nunca debería volverme obsesivo de que, 'Está bien, lo que sea que funcione en arcilla debería funcionar en superficies más rápidas'”.

Por ahora, Tsitsipas juega esta semana en el Barcelona Open Banc Sabadell. El máximo favorito es dos veces finalista del ATP 500, donde intentará levantar otro trofeo. En Montecarlo 2022, Tsitsipas rompió el dominio del Big 4 con más de un título de Masters en su palmarés. Estos son los ocho tenistas en activo que lo han conseguido: Novak Djokovic 37; Rafael Nadal 36; Roger Federer 28; Andy Murray 14; Alexander Zverev 5; Daniil Medvedev 4; Jo-Wilfried Tsonga 2; y Tsitsipas 2.

