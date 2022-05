Vallarta, Jalisco.- Enviado. El impetuoso sol sobre las playas de Vallarta no ha sido impedimento para que la afición mexicana acompañe con cánticos a sus más grandes ídolos del golf. Abraham Ancer y los hermanos Carlos y Álvaro Ortiz han sido los favoritos de los asistentes al México Open at Vidanta y ese ánimo se tradujo en su participación, pues los tres lograron superar el corte del torneo y han saltado a las rondas de fin de semana con todavía posibilidades para pelear por el título.

“Estoy súper emocionado, significa mucho para mí finalmente pasar un corte. Fallé un par de veces seguidas en el Korn Ferry Tour, así que ahora se siente bien estar de nuevo en la actividad del fin de semana. Creo que estoy jugando bien al golf, he estado trabajando duro. Mi juego está empezando a sentirse donde creo que debería estar y estoy muy emocionado de tener esta oportunidad”, señaló Álvaro Ortiz, quien cerró como el mexicano mejor posicionado del torneo tras la jornada del viernes al ubicarse en un T25 con 137 golpes (68 el jueves y 69 el viernes) y -5.

De acuerdo con datos oficiales, ésta es apenas la segunda vez que los hermanos Ortiz superan el corte de un mismo evento dentro del PGA Tour, pues la primera ocasión que lo lograron fue en Mayakoba 2019. En dicho certamen Carlos empató el segundo lugar y Álvaro empató en el puesto 48.

Por su parte, Carlos Ortiz inició la jornada del sábado en la posición T47 con 139 golpes (-3), mientras que Abraham Ancer, en T58 con 140 (-2). Ambos han sido de los más vitoreados por la afición, que se ha dado cita en el campo de Vidanta desde las 10:00 horas; los niños llegan cargando gorras, playeras y banderas con la ilusión de que sean firmadas por sus grandes ídolos del golf nacional.

“Me alegró mucho ver cuántos niños hay aquí. Siento que quizás hace cinco o seis años no verías a muchos niños en México asistiendo a un torneo aquí en nuestro país”, reflexionó Abraham Ancer, mientras que Carlos Ortiz describió: “El ambiente se siente muy bien aquí. Estoy muy agradecido por todos los que vinieron a apoyar, han estado allí desde el primer hoyo y definitivamente los escucho. Es muy motivador tenerlos”.

Por su parte, los otros siete mexicanos participantes en el Vidanta Open, incluyendo a tres de categoría amateur, no pasaron el corte del viernes. Roberto Díaz y Armando Favela fueron los que se quedaron más cerca con 142 (+2) y 144 (+2), respectivamente, seguidos por José Antonio Safa (149, +7), José Cristóbal Islas (150, +8), Isidro Benítez (154, +12), Santiago De la Fuente (155, +13) y Manuel Inman (160, +18). Safa, Islas y De la Fuente son los tres menores de 20 años que compitieron bajo la etiqueta de amateurs.

Aunque Abraham Ancer y Carlos Ortiz entraron al torneo de Vidanta como los mexicanos mejor posicionados del ranking mundial (20 y 90, respectivamente), en los primeros días de actividad se han visto rebasados por el buen momento de Álvaro Ortiz. El jalisciense de 26 años admite que su rendimiento ha ido en ascenso y se dice contento por ello.

“A veces el golf es así. Es sólo cuestión de meter uno o dos putts más y hacer un par de buenos swings más. Eso es lo que ha pasado esta semana. Siento que he estado jugando bien al golf durante el último mes y finalmente siento que estoy empezando a obtener algunos resultados, pero creo que es solo cuestión de ser paciente y positivo, porque he estado trabajando duro. Creo que he estado haciendo lo correcto y es solo cuestión de tiempo”.

Sin embargo, el primer sembrado del México Open, el español Jon Rahm (tercero del ranking mundial), empezó las jornadas del fin de semana como el líder con un score de 12 bajo par en 130 golpes realizados en 36 hoyos. El ibérico lució sus mejores movimientos por la tarde del viernes ante la expectativa de la multitud, que también siente conexión con el idioma pero sobre todo por su buen rendimiento en los últimos años en la máxima categoría.

“Espero más de lo mismo (en la jornada del fin de semana), seguir pegando bien de tee a green y seguir haciendo putts. He estado jugando bien, realmente no puedo quejarme de nada de lo que estoy haciendo en este momento, así que espero poder mantener ese buen golpeo de bola y seguir potteando como lo he hecho”, afirmó el español.

Al cierre de la jornada del viernes, el estadounidense Alex Smalley se ubicó en el segundo lugar, mientras que el tercero estuvo empatado entre los estadounidenses Adam Long, Brandon Hagy, Andrew Novak, Cameron Champ, Trey Mullinax y Patrick Reed, quien ya sabe lo que es ser campeón en México al haber ganado en Chapultepec 2020.

kg