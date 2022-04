braham Ancer reconoce que para tener la mejor ejecución de su estrategia en el field se requiere también de una condición atlética que favorezca sus cualidades de juego.

Dedica tiempo al gym y a su entrenamiento físico que es guiado por Christian Compeán. Esperó la autorización médica de recuperación por una torcedura en la espalda, para no saltarse el Masters de Augusta en abril y dejar pasar casi dos semanas, para sanar y confirmar en el México Open en Vidanta 2022.

“Me llama la atención (tener una formación atlética) y para eso Christian me ayuda a mantenerme sin lesiones, todos los días tengo algo planeado con él para trabajar más velocidad, fuerza o flexibilidad. Hay muchos aspectos en el golf como lo físico y le he puesto mucho énfasis. No tenemos tiempo libre, terminamos la temporada y a la siguiente semana empieza. En lo técnico cada año es diferente, al final de la temporada veo dónde mejoré o no estuve tan sólido, eso cambia cada año”, explica a El Economista.

Ancer analiza cómo “hace unos 20 años o más, el físico de los golfistas era un poco diferente, ahora se ha hecho más explosivo, tiene más fuerza y velocidad en los swings. Hoy los golfistas en el PGA Tour se ven como atletas”.

Existió la época en la que los golfistas fumaban en el campo, no procuraban un cuerpo atlético y todo se enfocaba en golpear con precisión las bolas en el campo. El cambio ha sido radical y ahora se conocen historias como la del estadounidense Bryson DeChambeau que subió de masa muscular gracias al entrenamiento con pesas, o la migración que hizo Brooks Koepka de todo su gimnasio de Florida a Hilton Head Island, Carolina del Sur. No son los únicos casos y Ancer subraya la importancia de entrenarse fuera del campo. En su vida, no todo ha sido el golf, incluso, el futbol fue su primer deporte, del día a día, hasta los 14 años. Jugaba como medio y delantero, pero no lo hizo profesionalmente, sólo en la secundaria y preparatoria.

“Ya no juego futbol para evitar lesiones. Quizá no es que el golfista se enfoque en otros deportes, pero sí en ir al gimnasio, sacarle el mayor provecho a tu cuerpo, a la fuerza que se tenga y maximizarla”.

