México volverá a ser sede de dos eventos del PGA Tour en la temporada 2021-22, tal como ocurrió por última vez en la 2018-19, antes de la pandemia de Covid-19. El nuevo torneo lleva por nombre México Open y es la culminación de años de esfuerzos combinados entre iniciativa privada y las estructuras nacionales de este deporte, aunque el empuje más grande proviene de los resultados de golfistas mexicanos como Carlos Ortiz, Abraham Ancer, Gaby López y María Fassi, la nueva camada de figuras en el país.

“Sí, para nosotros como Federación Mexicana de Golf (FMG) este es el torneo más importante porque se viene jugando desde 1944 (Abierto Mexicano) pero ahora ya en la máxima categoría de nivel mundial. Tenemos muchos jóvenes ahorita en EU estudiando en las mejores universidades de golf y con muchas aspiraciones de llegar a la máxima categoría, tenemos elementos en Korn Ferry y en PGA Latinoamérica, muchos que están queriendo subir al PGA Tour”, evalúa Fernando Lemmen-Meyer, presidente de la FMG.

El México Open se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo de 2022 en Vallarta y entra al calendario del PGA Tour en sustitución del World Golf Championship, que se celebraba en el campo de golf de Chapultepec. De esta forma, México vuelve a tener dos sedes en la temporada, ya que entre el 4 y 7 de noviembre de este año se celebró el torneo de Mayakoba, donde el jalisciense Carlos Ortiz concluyó en segundo lugar.

“Cada vez estamos teniendo una mejor infraestructura del golf en el país, para que se puedan desarrollar más jugadores aquí sin necesidad de irse a Estados Unidos, pero al final de cuentas a EU sí tienes que ir porque ahí es donde juegan los mejores del mundo, tienes que ir a competir, pero se está haciendo una buena labor para que puedan salir más jugadores y de mejor nivel”, señaló Ortiz a El Economista.

El PGA Tour, el más prestigioso circuito de golf varonil en el mundo, cuenta en su calendario 2021-22 con siete países fuera de Estados Unidos con al menos un evento. México y Escocia son los únicos que tienen dos, lo que apunta a la confianza de la organización internacional hacia la nación tricolor.

“Estamos muy emocionados con estos cambios, el momento donde se dará el torneo será muy relevante, es una gran parte del año en la mitad de la temporada, después del Zurich Classic de Nueva Orleans y antes de Wells Fargo, con una apertura de 132 jugadores en el field que dará mayor exposición para tener a más representantes de México y Latinoamérica”, señaló a este diario, John Norris, vicepresidente senior de Tournament Business Affairs del PGA Tour.

Las exenciones del PGA Tour para Latinoamérica han pasado de una a 12 en los últimos años, destaca Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, una de las dos grandes marcas detrás del México Open 2022 junto a Grupo Vidanta, que ofrecerá los campos sede en Vallarta, Jalisco.

Grupo Salinas incursionó en el golf mexicano en 2017 con el inicio del programa ‘The First Tee México’, que ha impulsado a más de 250 niños y jóvenes hacia este deporte sin importar su estatus socioeconómico. Este corporativo también es sponsor de Carlos Ortiz y lo fue de Abraham Ancer en sus inicios. Recalcan que no es tarea fácil respaldar económicamente a los golfistas en México, pero que la época actual con los méritos de esta generación en PGA y LPGA (Gaby López y María Fassi) está rindiendo frutos de esos años como patrocinadores.

“La relación como marca con los golfistas es compleja, han sido años complicados por la pandemia, tuvimos que replantear la relación con PGA Tour, pero siempre apoyamos a los mexicanos. Ahora que vamos a tener 12 nuevos jugadores en el México Open, probablemente también los vamos a ayudar porque siempre los primeros años son los más complicados para un golfista, es cuando no tienen muchos recursos para poder viajar, ir a 20 eventos en el año en diferentes partes del mundo, ahí es donde realmente necesitan apoyo. Totalmente más marcas se están sumando, si ves sus camisas incluso hay jugadores como Abraham (Ancer) que ya ni siquiera nos piden ayuda porque su tarifa subió y sus sponsors son de talla internacional, eso es exactamente lo que queríamos, ser solo un trampolín para que ellos lleguen a la siguiente etapa y puedan construir su carrera”, menciona Benjamín Salinas Sada.

La bolsa del nuevo torneo será de 7.3 millones de dólares, 100,000 más que la que se entregó en Mayakoba. Además entregará 500 puntos rumbo a la FedEx Cup (playoffs del PGA Tour), la tercera cifra más alta que se entrega en la temporada. La expectativa es alta en comparación del WGC de Chapultepec, incluso para los golfistas: “El México Open va a impactar todavía más, porque habrá más mexicanos, latinos y más empresas que se puedan sumar, se siente bonito ser parte de algo así”, lanzó Ancer, el mexicano mejor rankeado de la actualidad (13 del mundo).

La sede, el campo Vidanta, es considerado el desarrollador líder de turismo de lujo en Playa y también el desarrollador principal de campos de golf en Latinoamérica junto a firmas como la de Jack Nicklaus, explica Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de este corporativo jalisciense, que también es patrocinador de Carlos Ortiz desde hace más de una década.

“Para hacer este torneo posible ha habido mucho trabajo, esfuerzos muy importantes; por los tiempos que está viviendo el golf mexicano y el futuro que nos depara ya era muy importante que el Abierto Mexicano fuera elevado a la máxima categoría de la PGA”, agrega el presidente de la FMG.

Carlos Ortiz y Abraham Ancer serán los embajadores principales de este nuevo torneo, que cuenta con identidad de imagen propia. La FMG espera que al menos otros tres golfistas nacionales puedan clasificar y así impulsar la exposición de México en los los 216 países donde se transmite el PGA Tour a través de 28 idiomas y con el respaldo de 48 socios de transmisión.

“El golf mexicano lleva ya un rato en un gran nivel, cada vez va creciendo más y se involucran más empresas que están tomando compromisos fuertes. Ahora sí vamos a tener dos torneos del mejor nivel, con los mejores del mundo en México y eso va a ayudar a seguir creciendo e inspirando a esos niños que son el futuro de nuestro golf”, recalcó Carlos Ortiz, quien avanzó 29 lugares en el ranking mundial tras su segundo lugar en Mayakoba 2021, reconociendo el impulso que les brinda el jugar ante público local.

“En México me siento como en casa con una sensación que es indescriptible, los mexicanos te dan ese calor, esa vibra que no sientes en cualquier otro lado y eso es lo que me hace salir adelante en situaciones con las que no hubiera podido en EU, eso me pasó en Mayakoba y es algo que también ha destacado Checo Pérez en la Fórmula 1”.

