Messi o Mbappé: ¿quién ganará el Mundial de Qatar 2022?

Argentina vs. Francia será la final de Qatar 2022 y tendremos la fortuna de ver cara a cara a los mejores futbolistas del planeta: Lionel Messi contra Kylian Mbappé, compañeros en el PSG serán enemigos el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Las luces se están apagando en Qatar, a lo largo de los casi 64 partidos del certamen hemos visto muchas sorpresas y tendremos que esperar hasta 2026 para vivir emociones similares. En los últimos días vivimos la antesala de la final con las mejores cuatro selecciones del mundo. Juegos impresionantes, electrizantes y de matar o morir.

Argentina vs. Croacia, “La Albiceleste” cobra revancha

¿Qué podemos decir de este juego? Solamente elogiar los 90 minutos de Lionel Andrés Messi Cuccitini. A sus 35 años nos ha demostrado que sigue en la élite del balompié y jugando como si tuviera 23 años. “La Pulga” en tierras árabes nos ha enamorado de nueva cuenta con su fútbol e ilusionado a millones que quieren verlo levantar la Copa del Mundo.

Argentina se lució y tuvo —hasta el momento— su mejor actuación en Qatar 2022. El director técnico, Lionel Scaloni, estudió a la perfección el juego de Croacia para neutralizar el eje más fuerte del rival, el mediocampo, liderado por Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic.

Al minuto 34 Messi abrió el marcador por la vía penal tras una jugada polémica en donde el arquero croata, Dominik Livaković, derribó al delantero Julián Álvarez, quien minutos después pondría el 2-0 tras una serie de rebotes.

Durante todo el partido, Argentina se vio cómoda, organizada y esperando a que Lionel Messi activara el modo Diego Maradona. Joško Gvardiol había sido el mejor defensa central de esta Copa del Mundo hasta que se encontró al 10 de “La Albiceleste”.

Un amague tras otro, Messi moviéndose en espacios reducidos, moviendo las piernas para marear al joven defensa y reencarnando en cuerpo de 35 años a un jovencito de 23 filtró la pelota en el último tramo de la cancha para el segundo gol de Julián Álvarez y el 3-0 definitivo.

“La Scaloneta” está a un partido de ser campeón del mundo por primera vez desde 1986 y convertirse en el primer monarca del continente americano desde Brasil en 2002.

Francia vs. Marruecos, la corona sigue intacta

Como era de esperarse, Francia venció a Marruecos para clasificar a su segunda final consecutiva del máximo torneo de selecciones. Los dirigidos por Didier Deschamps vencieron 2-0 a los africanos y enfrentarán a Lionel Messi y compañía.

Si Marruecos quería avanzar, necesitaba hacer un juego perfecto y cerrar espacios cada que los franceses tuvieran la pelota, cosa que no consiguió ya que no tardó en caer el primer gol de Francia, en tan solo 5 minutos de partido Theo Hernández abrió los cartones para poner un pie en la final de Qatar 2022.

La selección de Walid Regragui respondería con la posesión de balón y generando ocasiones para empatar el marcador. “Les Bleus” aguantaron los embates del rival que habían puesto toda la carne al asador para seguir soñando en Qatar 2022.

Jawad El Yamiq, el defensa marroquí que milita en el Valladolid de España, estuvo a punto de meter el gol de torneo tras un intento de chilena que impactaría en el palo ahogando el grito de gol. En el segundo tiempo la temática fue la misma, los “Leones del Atlas” tuvieron varias oportunidades pero no pudieron dar el paso final para poner el partido 1-1.

Fue hasta el minuto 79 con una jugada individual de Kylian Mbappé que nos demostró el por qué es un jugador diferente, generacional y lo mejor que tiene el fútbol en la actualidad. Evadiendo a sus rivales, haciendo recortes y asistiendo a Kolo Mouani para poner el 2-0 definitivo.

Viejos conocidos vuelven a verse las caras. En Rusia 2018, sudamericanos y europeos se vieron las caras en Octavos de Final, partido que ganarían “Los Gallos” 4-3 con una actuación deslumbrante de Mbappé.

Marruecos ya había hecho historia al avanzar a una semifinal de Copa del Mundo y sin duda alguna nos enamoró por su juego y pasión que desbordaba en la cancha. No tenían nada que perder y ahora enfrentarán a Croacia en el juego por el tercer puesto el próximo sábado 17 de diciembre en el Estadio Internacional Jalifa.

Messi vs Mbappé, los mejores ‘10’ cara a cara

Un paso del éxito separa a los dos mejores ‘10’ de la gloria. Todo se resume a un solo partido, ya no importa lo que pasó en Fase de Grupos ni en los últimos 90 minutos que se jugaron. Este domingo 18 de diciembre tendremos la suerte de ver el presente y el futuro del balompié internacional. Por un lado tenemos a Leo Messi con un palmarés impresionante, vitrinas llenas de títulos pero que solamente le falta una cosa, ganar la Copa del Mundo.

Del otro lado tenemos a Kylian Mbappé con un futuro deslumbrante, que con solo 23 años busca ser bicampeón del mundo con la selección francesa y sentarse en la misma mesa que Pelé y Maradona.

Después de eliminar a Croacia, Lionel Messi declaró que Qatar 2022 sería su última Copa del Mundo y que sería maravilloso retirarse sabiendo que levantó el torneo más importante a nivel de clubes. ¿Quién no quisiera ver a “La Pulga” retirarse poniendo la tercera estrella en la camiseta “Albiceleste”? Quien no quiere a Messi, no quiere al fútbol.

¿Lo convertiría en el más grande de todos? Lo critican por “pecho frío” y por no aparecer en los momentos importantes. En tierras árabes ha aparecido cuando Argentina más lo necesita. Se nos olvida que Messi tiene 35 años y que pasarán décadas para ver a un jugador similar a él.

En caso de levantar la Copa del Mundo se acabarán las discusiones y las comparaciones, “La Pulga” se convertirá en el más grande que hayamos visto. Adiós comparaciones con CR7, con Maradona y con Pelé.

¿Qué pasará si no gana la final? Absolutamente nada, su reputación será la misma como el mejor jugador del planeta y de todos los tiempos. Caerán críticas y las comparaciones serán aún más duras, pero toda su carrera no quedará manchada por no ganar un título con Argentina, cosa que ya hizo al ganar la Copa América,

Por otra parte, enfrente estará Kylian Mbappé, un jóven de 23 años que tiene un futuro por delante que pinta a ser maravilloso y perfecto. ¿Comenzará la era de Mbappé? Solo el tiempo lo dirá, pero me atrevo a decir que si gana de nuevo la Copa del Mundo, entrará en la plática como uno de los mejores futbolistas que ha visto este deporte.

Falta que se consagre con un equipo, madurar, levantar la Champions League y por supuesto ser nombrado Balón de Oro, pero lo que hace a nivel de selección es sublime.

Datos frente a frente en el Mundial:

Goles anotados en Qatar 2022:

• Lionel Messi: 5

• Kylian Mbappé: 5

Asistencias en Qatar 2022:

• Lionel Messi: 3

• Kylian Mbappé: 2

Remates a puerta en Qatar 2022:

• Lionel Messi: 27

• Kylian Mbappé: 25

Más recepciones de pases entre la línea de medios y defensiva en Qatar 2022:

• Lionel Messi: 123

• Kylian Mbappé: 147

¿Cómo llegan Argentina y Francia a la final de Qatar 2022?

Empezamos con el conjunto Albiceleste que empezó el Mundial con el pie izquierdo al caer 2-1 contra Arabia Saudita, ganó contra México 2-0 y derrotó a Polonia para clasificar como líder del grupo C.

Ya en la fase de eliminación venció a Australia 2-1, empató en 120 minutos contra Países Bajos y lo derrotó en la tanda de penales 4-3. A Croacia la goleó 3-0. “La Albiceleste” podría convertirse en la segunda selección en ganar la Copa del Mundo después de perder su primer partido en fase de grupos, el primero en conseguirlo fue España en Sudáfrica 2010.

Si buscas ganar el Mundial, no te enfrentes a Argentina en semifinales. Cinco partidos disputados y cinco triunfos en dicha instancia (1930 - 1986 - 1990 - 2014 y 2022)

Francia para llegar hasta la instancia final, ganó a Australia 4-1, tuvo también una victoria sobre Dinamarca 2-1 y una derrota contra Túnez 1-0 para cerrar la fase de grupos como líder del sector D. En Octavos venció a Polonia 3-1, posteriormente eliminó a una candidata seria, Inglaterra, con marcador de 2-1 y bajó de las nubes a Marruecos con marcador de 2-0.

Francia se convirtió en la quinta selección que gana una Copa del Mundo y llega a la final 4 años más tarde.

- Italia (1934 - 1938)

- Brasil (1958 - 1962)

- Argentina (1986 - 1990)

- Brasil (1994 - 1998)

- Francia (2018 - 2022)

Además, llega a su cuarta final en la historia. Desde 1998 ha ganado todas las semifinales que ha disputado.

Estadísticas durante la Copa del Mundo:

Goles marcados por partido: Argentina (1.67) - Francia (2.00)

Goles concedidos por partido: Argentina(0.67) - Francia (1.00)

Tiros a puerta por partido: Argentina (6.67) - Francia (5.67)

Inclinación de campo: Argentina (69.6%) - Francia (62.2%)

Tendremos que esperar unos días para conocer el desenlace de este cuento llamado Qatar 2022. Lionel Messi vs Kylian Mbappé por el trono Mundial. ¿Cuáles son tus predicciones?