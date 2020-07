Televisa lleva 57 años transmitiendo juegos de Grandes Ligas (MLB) en México y este 2020 mantendrá sus transmisiones del beisbol de Estados Unidos entre afectaciones económicas y de contenido derivadas por el retraso de la temporada a raíz del nuevo coronavirus.

La campaña de MLB inicia hoy con dos encuentros: los Nacionales de Washington recibirán a los Yankees de Nueva York a las 18:00 horas y los Gigantes de San Francisco visitarán a los Dodgers de Los Ángeles a las 21:00, en horarios del Centro de México.

Debido a las complicaciones ocasionadas por el Covid-19, Televisa, que lleva el beisbol a la televisión abierta, hace una reestructuración económica con Grandes Ligas para los próximos años.

“Son conscientes que en la parte de contenido nos ha afectado de manera importante, reconocen a México como un mercado de los principales a nivel mundial y pusieron a nuestra disposición algunos contenidos de sus archivos para que nosotros pudiéramos colocarlos en nuestros diferentes programas para que la afectación fuera menor”.

“También platicamos de una necesaria reestructura en los términos económicos, lo entendieron y estamos en cómo, entre ambos, solventar la crisis y la afectación económica. Estamos trabajando para el mediano plazo porque todos sabemos que el 2020 a nivel económico va a ser muy difícil, pero seguramente lo será también el 2021 y tenemos que apegarnos, como área de deportes, a las políticas económicas que nos marquen desde la dirección de la empresa”, reconoce Alberto Sosa Calderón, director general de TUDN México.

Para esta temporada, la compañía mantendrá sus días habituales para juegos de beisbol: martes y jueves por el canal de pago TUDN y sábados y domingos en televisión abierta.

Se espera gran respuesta de la audiencia

Después de varios meses sin deportes en vivo, los aficionados han respondido con récords de audiencia durante las transmisiones. En México pasó con la Bundesliga, primera competencia en retomar la actividad después del paro forzado, que casi triplicó sus ratings en comparación con los juegos antes de la inactividad. Para el beisbol, se espera una reacción similar.

“Tenemos buenas expectativas de que eso sucediera también. El regreso de las ligas con eventos en vivo ha despertado mucho interés, la afición deportiva está ávida de consumir esas transmisiones; nosotros esperaríamos que, a nivel de audiencia, al beisbol le fuera muy bien. En México hay una afición de gran tradición y creemos que las transmisiones van a tener mucho éxito”, apunta Sosa Calderón.

Un tema importante para la comercialización de los juegos de beisbol es la permanencia de los televidentes. En promedio, durante la temporada regular, una persona se queda por 35 minutos de un encuentro y para la postemporada la permanencia sube a 50 minutos, casi un 43% más.

“Para nosotros es muy importante trabajar en el tema de permanencia porque para la parte comercial, a los patrocinadores, eso les interesa. Aparentemente, contra una transmisión que dura tres horas, parecería poco, pero si lo comparamos con otros deportes, el tiempo de permanencia es equivalente”, explica Alberto Sosa.

Y agrega que la duración de los juegos no afecta tanto la parte comercial, pero sí tiene otras implicaciones, como el impacto. “No es tanto la afectación económica. No porque dure mucho el patrocinador no querrá entrar, el tema es cómo se afecta lo global, el resto de la programación. El que quiere estar en el beisbol va a estar presente con sus productos más allá de la duración, hay muchas formas de resolver la presencia comercial. Más bien es el tema de mantener cautivos a los aficionados para que cuando haya presencia comercial el mensaje llegue claro y como debe de ser”.

Pero también hay que saber explorar las nuevas formas de consumo de las generaciones más jóvenes.

“La manera en que hoy se consumen los medios de comunicación, principalmente la televisión, ha cambiado. Hay muchas ventanas donde los jóvenes pueden consumir deporte, pero lo hacen de manera diferente a hace 20 años, se le dedica menos tiempo y menos atención, se busca mucho los resúmenes o jugadas importantes”, señala Alberto Sosa.

