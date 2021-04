El ritmo de vacunación en Estados Unidos, aunado a la asociación con empresas de detección biométrica y el estricto apego a los protocolos sanitarios, proyectan estadios y arenas al 100% de su capacidad en la segunda mitad del año en las principales ligas del país norteamericano.

El Washington Post y la Universidad de Maryland presentaron una encuesta que indicó que el 42% de los entrevistados se sentirían cómodos asistiendo a un evento deportivo al aire libre como el beisbol, mientras que un 40% no lo estaría y un 18% más no estuvo seguro; a su vez, solo el 32% se sentiría cómodo asistiendo a un evento en interiores, como el basquetbol. Sin embargo, el regreso de la MLB mostró que si los estadios permiten un aforo del 100%, los aficionados abarrotan las localidades, como ocurrió en el juego inaugural de los Texans Rangers, que contó con más de 38,000 espectadores.

Parte de los factores que permiten que los aficionados se sientan cómodos de asistir a los eventos deportivos son las indicaciones de las autoridades gubernamentales y la aplicación de protocolos sanitarios. La misma encuesta mostró que más del 50% de los entrevistados se sentirían cómodos de asistir a los eventos deportivos si son testeados de temperatura, presentan una prueba negativa de covid-19 y para más de tres cuartos de los encuestados era importante que el evento se llevara al aire libre y con cubrebocas.

“Tiene mucho que ver que cada estado tiene su autonomía para establecer sus restricciones de capacidades, en el caso de Texas ya abrieron 100%, en California todavía no es así, en el estadio de los Padres están abiertos a un 33% y está limitado solo a residentes de California, yo viviendo en Utah no puedo viajar a San Diego a ver un partido, no me dejan entrar”, señaló Walter Franco, senior manager en Victus Advisors, empresa de consultoría para propiedades deportivas y de entretenimiento.

La NBA y NFL a través de sus comisionados han expresado que a partir de la temporada 2021-22 podrán abrir las puertas sin restricciones de capacidad. Un aspecto clave para la decisión de la NBA es su asociación con Clear, una compañía de detección biométrica con la que ya trabajan un tercio de los equipos.

El programa Clear's Health Pass incluye una combinación de encuestas de salud y enlaces seguros a los resultados de laboratorio de covid-19 y registros de vacunación.

El ritmo de vacunación en el país es uno de los factores para que se vuelva una realidad: al 13 de abril, el 22% de la población había recibido dos dosis de la vacuna y 37% había recibido al menos la primera. En estadios como el Petco Park de San Diego existen secciones designadas para fanáticos completamente vacunados o que pueden presentar una prueba negativa de covid-19 dentro de las 72 horas previas al juego.

El esquema de vacunación será esencial al interior de las franquicias para su operación. La NFL señaló en un memorando que requerirá a sus equipos que todos los empleados de nivel 1 y 2, descartando jugadores, estén vacunados contra el covid-19; solamente se permitirán excepciones para casos legítimos por motivos médicos o religiosos.

Otros tipos de tecnologías que se están implementando en los estadios son las contactless o sin contacto, como el empleo de un boleto digital y de operaciones de pago sin efectivo.

En el Globe Life Park de Arlington, casa de los Rangers, único equipo de la MLB que permite un aforo del 100%, se toman las siguientes medidas: el uso de cubrebocas obligatorio excepto para el momento de comer y beber; el equipo pidió a los fanáticos que se sintieran enfermos que se quedaran en casa; todo el estacionamiento es cashless, los tickets son digitales; el distanciamiento social sigue vigente en puntos de venta, así como la implementación de puntos sanitizantes de manos sin contacto en vestíbulos, puertas, entradas, ascensores y escaleras mecánicas; se restringieron las firmas de autógrafos y las diversas áreas son desinfectadas constantemente.

En la MLS también existen equipos que se preparan para recibir al 100% de su aforo, entre ellos Orlando City, que en su partido inaugural contará con el 50% de su capacidad, sin embargo, el dueño Flávio Augusto da Silva considera que en su tercer partido podrán contar con el total de su capacidad.

