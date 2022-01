Leylah Fernández ha confirmado por experiencia propia, que para lograr un sueño es necesaria una mentalidad de trabajo y esfuerzo. Sus 19 años y 1.68 metros de altura, significan juventud, una sonrisa que contagia carisma y una historia inspiracional para las mujeres jóvenes que quieren ser grandes competidoras en el tenis o en cualquier otro deporte.

Su nombre detonó en el tenis de la WTA en el 2021, un año surrealista en el que derrotó a tres jugadoras Top 5 en el US Open, y con ello, avanzó a su primera final de Grand Slam. En el Australian Open 2022 perdió en el primer partido, pero ella reconoce que eso es parte del crecimiento. La derrota en el Abierto estadounidense fue “difícil de aceptar” pero la vez, fue la clave para recordar sus cimientos, propósitos y la superación que ha conseguido con los años: “Para mí, lo más importante es ayudar a los niños a seguir sus sueños. En el inicio de mi carrera, había mucha gente que me decía que no iba a alcanzar mi sueño como tenista, porque soy demasiado pequeña, o que no tenía el poder para jugar contra grandes tenistas, que iba a ser difícil. Desde ese momento, siempre he pensado en que si me decían que no, yo igual voy a seguir trabajando y luchando por mi sueño. Quiero enseñar a los niños que sí se puede y que los sueños se cumplen en el momento correcto”.

Leylah responde en español, y de repente mezcla palabras en inglés y francés. Su manager Marie Halliday, quien ha trabajado el aspecto comercial de la tenista desde hace dos años habla con El Economista sobre las puertas la tenista ha abierto con su personalidad e historia.

“Leylah es muy inspiracional porque tiene 19 años, es multicultural y compite en el tenis femenil, uno de los deportes más vistos en el mundo. Como su manager, busco que se tenga un equilibrio con los patrocinadores y que su felicidad sea siempre lo más importante. Leylah es un mujer jóven, educada, emprendedora, multilingüe, una ciudadana del mundo, viaja mucho. Es importante encontrar socios comerciales que sean auténticos para ella, marcas que use, en las que crea y compartan valores”.

