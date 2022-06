“Iga Swiatek haciendo cosas de Iga Swiatek, una y otra y otra y otra vez”, escribió la WTA en su timeline de Twitter después de que la tenista polaca obtuviera el título de Roland Garros 2022 por parciales de 6-1 y 6-3 contra la estadounidense Coco Gauff. La Asociación Mundial de Tenis Femenil (WTA, por sus siglas en inglés) ya se acostumbró a escribir las hazañas de Swiatek torneo tras torneo al menos en los últimos seis meses.

El legado de Swiatek ya alcanzó la estirpe de las grandes leyendas del tenis: en el siglo XXI, solo ella y Serena Williams han podido ganar seis títulos en el primer semestre de una temporada. La polaca comenzó su racha en febrero en Doha y continuó con victorias en Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma y ahora en Roland Garros; por su parte, la estadounidense ganó en Brisbane, Miami, Charleston, Madrid, Roma y también Roland Garros en 2013.

La diferencia es que Serena Williams logró ese año histórico con 32 años, mientras que Iga Swiatek lo está haciendo a los 21 y todavía con media temporada por delante, incluyendo el inicio de los torneos en hierba y con dos Grand Slams enfrente: Wimbledon y el US Open.

A pesar de su amplio palmarés, la victoria en Roland Garros 2022 fue apenas la segunda de categoría Grand Slam para la joven originaria de Varsovia, ya que el primero fue también el major parisino pero de la edición 2020. En aquel entonces tenía 19 años y ahora 21, en cuestión de edad la diferencia no es mayúscula, pero sí en su madurez, admite la tenista.

"Ahora soy más consciente de cómo se gana un Grand Slam, lo que se necesita, cómo cada pieza en el rompecabezas tiene que encajar y cada aspecto del juego tiene que funcionar. Con esa consciencia, estoy aún más feliz y orgullosa de mí misma, porque en 2020 sentí que tuve suerte, pero esta vez sentí que realmente hice todo el trabajo”.

De esta forma, Swiatek se convirtió en la décima mujer en ganar múltiples títulos individuales de Roland Garros a partir de la Era Abierta (desde 1968), la diferencia radica en que, habiendo cumplido 21 años el pasado martes, la polaca es la cuarta más joven en triunfar más de una vez en la tierra batida de París, pues solo Mónica Seles, Stefanie Graf y Chris Evert eran más jóvenes que ella cuando alcanzaron esa hazaña.

Otra estadística durante el campeonato fue que Swiatek llegó a 35 triunfos consecutivos e igualó a Venus Williams como las dos mujeres con mejores rachas ganadoras a partir del año 2000. En la lista de todos los tiempos, la polaca y la estadounidense están empatadas en el séptimo lugar, todavía lejos de las 74 victorias que logró Martina Navratilova en 1984, las 66 de Steffi Graff entre 1989 y 1990, así como las 57 de Margaret Court entre 1972 y 1973, que son las que ocupan el podio.

La vida de Swiatek ha cambiado radicalmente desde aquel primer título de Grand Slam con 19 años en París, pero el foco de su carrera brilla con más fuerza en este momento, luciendo imparable, pues en su racha de victorias ha superado a grandes nombres como Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Emma Raducanu, Anett Kontaveit y Simona Halep, entre otras.

“La única cosa que he aprendido sobre estos últimos dos años es que todo lo que uno puede hacer y controlar es el trabajo, esfuerzo y compromiso, así que, junto con mi equipo, hemos intentado eso cada día y paso a paso. Y aquí estamos viviendo este momento increíble, ahora es tiempo de reflexionar un poco sobre eso, disfrutar y aplastar el botón de pausa, descansar y apreciar cada detalle. Gracias tenis, a veces me retas, pero aprecio cada cosa que me has dado”, escribió la polaca en sus redes sociales tras el título de Roland Garros 2022.

Swiatek superó a Coco Gauff en una hora y ocho minutos y gracias al marcador de 6-1 y 6-3 extendió su racha a 18 sets ganados en finales, además de que no ha perdido más de cinco juegos en sus últimas nueve batallas por un título.

La juventud sigue marcando el ritmo de sus hazañas, pues se convirtió en la ganadora múltiple de Grand Slams más joven desde que la rusa Maria Sharapova ganó su segundo major a los 19 años en el US Open de 2006.

Con este paso imbatible, Swiatek está demostrando al mundo que el haberse convertido en la número 1 del mundo hace poco más de 70 días no fue obra de la casualidad. En ese momento, recibió el título a través de una llamada telefónica que “me hizo llorar”, luego del retiro inesperado de Ashleigh Barty del tenis profesional, pero desde entonces, la polaca se ha encasillado en reafirmarse en la posición de honor con sus notables estadísticas.

“Mucho ha cambiado en mi mente y seguro que también me doy cuenta de que puedo ser el número 1 y realmente manejarlo adecuadamente, así que esto es genial”, menciona la campeona de Roland Garros tras un primer semestre de éxito. Falta ver lo que depara la segunda parte de la temporada para su palmarés.