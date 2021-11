Giuliana Olmos no oculta su sonrisa al iniciar conferencia de prensa en las WTA Finals de Guadalajara 2021. Se le ve relajada, contenta y extrovertida porque no se trata de cualquier evento, sino del más grande del año en el tenis femenil, ese que recluta a las ocho mejores jugadores de singles y dobles del mundo, y en el que ella se encuentra clasificada con una posición histórica al ser la primera mexicana en lograrlo.

“Nunca pensé que iba a llegar aquí porque tampoco era una meta en mi cabeza a principios de año, pero cuando ganamos en Roma (Masters 1000 celebrado en mayo) sumamos muchos puntos y ahí me di cuenta de que estábamos como la pareja número 6 o 7 del mundo y le dije a Sharon (Fichman, su compañera) ‘creo que podemos llegar, debemos intentar llegar a las Finals’. Era una meta que teníamos pero no pensábamos mucho, solo queríamos disfrutar cada semana, seguir mejorando y ahora estoy muy feliz de que llegamos, eso es más especial porque hay una mexicana jugando”, reflexionó Olmos, que hará su debut en el torneo de Guadalajara hoy ante la dupla de checas, Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova.

La sonrisa de Giuliana en casi una semana en Guadalajara describe su forma de vivir el torneo: más que aferrarse a buscar el título, se enfoca a disfrutar cada momento como si fuera el último. Una ocasión especial para una mexicana que siente el calor de su público.

“La verdad para mí es una motivación estar aquí, no siento nada de presión, siento que es una ventaja jugar en casa y tener un torneo tan grande como este en nuestro deporte es algo increíble para el nivel de tenis en México. Estoy muy emocionada también porque va a ser la única vez que se juega este torneo en México y puede ser la única vez que yo llego a las Finales, así que lo que quiero es aprovechar, disfrutar este momento y hacer lo mejor que pueda”.

Giuliana nació en Schwarzach, Austria, el 4 de marzo de 1993; su padre es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y su madre es austriaca, pero todos se fueron a radicar a Estados Unidos desde que la ahora tenista tenía solo tres años. A pesar de este contexto, su cariño por México no cambia y le hace explotar todavía más su nivel cuando pisa el territorio, como lo hizo en marzo en el Abierto de Zapopan (nivel WTA 250).

Sí, me encanta jugar en México y más con mucha gente, me ayuda a jugar mi mejor tenis, jugué aquí en marzo y me siento muy acostumbrada, siento que me estoy acostumbrando mejor ahora que aquella vez. Además, creo que me conocen un poquito aquí y esa porra me va a ayudar (...) Ha sido mi mejor año, tengo más experiencia y confianza, siento que cada semana voy mejorando, estoy muy feliz con mi vida y eso me ha ayudado a vivir mi mejor tenis y la verdad terminar el año jugando las Finals en México es un sueño”.