La niñez es una de las áreas en la que las golfistas mexicanas han decidido concentrar sus esfuerzos. La fundación Lorena Ochoa apoya la educación de niños y adolescentes, la fundación María Fassi impulsa el golf en niños con capacidades diferentes y de escasos recursos. Gaby López no tiene una fundación propia, pero quizá la tenga en un futuro, por ahora uno de los principales intereses de la olímpica mexicana es ayudar a las nuevas generaciones a través de distintas organizaciones y causas como a los niños en situación de calle y su educación o a aquellos que padecen problemas alimenticios o traumas.

“Quiero ver y probar exactamente de dónde conecto más, de dónde pudo aportar de una manera más amplia, no nada más dar clínicas de golf, es realmente centrarme en diferentes sectores de los que es nuestra sociedad, sean adolescentes, bebés, niños y niñas y en eso estoy”, dijo la abanderada de Tokio 2020 en entrevista con El Economista.

El golf es un deporte de élite en el que el próximo año en la categoría femenina se perseguirán bolsas de entre 1.5 y 7 millones de dólares. La golfista que gane la próxima edición del CME Group Tour Championship de la LPGA se llevará un premio histórico de 2 millones. Además, es una actividad a la que prestigiosas marcas quieren estar asociadas a través de patrocinios.

Siendo así, el golf también “es un deporte en donde puedes juntar a bastantes personas con capacidad de ayudar” comentó a Forbes Eduardo Ortiz de la Peña, jugador de golf y Brand Manager de Adidas Group en 2016 durante un evento filantrópico de golf.

A inicios de diciembre de este año, Lorena Ochoa, la golfista mexicana exnúmero uno del mundo, recaudó 2,708,545 pesos en beneficio de la Fundación Lorena Ochoa y un millón 223 mil 500 pesos a favor de la Fundación Guadalajara Country Club a través del Golf Channel Charity Classic by Unifin, que contó con la participación de deportistas, celebridades y empresarios.

Dicha causa fue apoyada por la número 55 del ranking de Rolex, Gaby López, con una donación de 30,000 dólares. La golfista de 28 años se involucra de diversas formas con las organizaciones, el ámbito financiero es uno de ellos, y comentó a este diario que tiene patrocinadores que se suman a sus iniciativas, como Cadillac, que también velan por el futuro del golf mexicano para que sigan surgiendo más figuras que inspiren a las nuevas generaciones. Para la capitalina es importante representar a marcas con sus mismos valores y principios.

“Pero en lo que más me gusta involucrarme es físicamente, abrazarlos, conocerlos, escucharlos, cuando ellos se sienten escuchados y apoyados es donde realmente surge el cambio y yo creo que ahí es donde podemos voltear hacia adelante y decir que hemos hecho un buen trabajo”.

Recientemente Gaby López se sumó como embajadora de la asociación civil Ayúdate a dar, institución que tiene la misión de mejorar las condiciones de operación de las instituciones que atienden a niños y jóvenes en situación de calle, riesgo y abandono para brindarles una vida digna a través de la movilización de recursos.

“Todo empezó por el buscar una iniciativa a niños y niñas, siempre ha sido algo que ha despertado mi atención desde que Lorena empezó con la educación en México y creo que ahí es donde podemos ver que tenemos una gran gama de mejoramiento. Cuando cambiamos la vida de niños y niños a una temprana edad, ya cuando crecen van casi solitos. Traen una inspiración por dentro que creo que ya viene desde hace muchos años”.

¿Qué opinas de las facilidades que tienen los niños y niñas mexicanos para acceder a la práctica del golf?

“El acceso al golf está creciendo mucho más que hace un par de años y el hecho de tener campos de golf ya abiertos al público, campos fontanet, que va a cambiar el rumbo de nuestro país, va a ayudar muchísimo. Es verdad que tenemos que mejorar y el hecho de hacer el golf accesible, una práctica de golf es el principio, hay que darles un palo y la oportunidad de golpear la pelota, hay que empezar por ahí y enfocarnos en la siguiente vez, puede ser que la siguiente actividad sea llevarme a esto niños a un campo de golf”.

¿Qué has aprendido de Lorena Ochoa en el sentido de apoyar, de que una fundación sea sostenible a lo largo del tiempo?

“Ha dejado un legado como golfista y ser humano. He aprendido que no hay imposibles, que no hay límites, que lo que parece imposible como llegar a ser la número uno del mundo se ve muy lejos pero no lo es, todo está dentro de nosotros, en la cabeza, en nuestra determinación en la atención que le ponemos a las cosas, esa semilla de la esperanza que nos ha dejado y ha sembrado en mi es enorme; esto dentro del golf. Fuera de este, ser una mujer humilde, con los pies en la tierra, una mujer que regresa a su país, que le regresa cariño, aportaciones, amor, a un lugar que me ha visto crecer y desarrollarse y este deporte que me ha dado todo ahora es momento de darlo de regreso”.

Ayúdate a dar

Fundación: 2005

Directora: María Porfiria Díaz Sáenz

Tipo de fundación: De segundo piso (no atiende directamente a la población, sino que recaudan y canalizan los fondos a las instituciones encargadas)

Alcance: 13 estados de la República Mexicana

Proyectos apoyados: 15

Instituciones beneficiadas: 77

Beneficiarios directos: 45,973

Beneficiarios indirectos: 81,888

Población con la que trabaja: Niños en situación de calle, en riesgo y abandono

Programas de trabajo: Infraestructura y equipamiento, protección civil y vinculación laboral para la vida autónoma

Empresas aliadas: 17

Donaciones recurrentes: A partir de 350 pesos mensuales

fuente: ayudateadar.org.mx