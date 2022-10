Erick Sánchez en su máximo valor como contraparte de su pasado

"En Mineros estaba entre 67-68 kilos. A nivel de grasa corporal llegué a tener 24 por ciento de grasa y ahora bajé al 11 por ciento y me he mantenido ahí”, comentó Erick Sánchez sobre cómo llegó al ahora extinto Ascenso MX y lo que tuvo que superar para estar en una posición de privilegio en Pachuca con apenas 23 años de edad y un Mundial por jugarse.

Los Tuzos están a dos encuentros de levantar el título de la Liga MX y en el centrocampista encontraron a una de sus piezas clave que terminó de explotar en el presente Apertura 2022 donde formó una gran pareja con Luis Chávez. Sus estadísticas hablan por él, pues presume un 83% de efectividad de pases, más de 140 balones interceptados en lo que va del campeonato, seis duelos ganados por tierra en promedio por juego, además de dos goles y tres asistencias pese a que no sean sus labores primordiales.

Ahora apunta a levantar el título de la primera división mexicana y lo haría como el mexicano mejor valuado de toda la división, según datos de Transfermarkt. Su carta está tasada en 8.8 millones de dólares y además presume ser el jugador de la Liga MX que más ha incrementado su valor en el 2022, pues se ha duplicado en los últimos meses gracias a sus buenas actuaciones.

Todo esto no habría sido posible si Erick no hubiera superado varios obstáculos en el pasado reciente, uno de ellos fue su paso por Mineros de Zacatecas donde estuvo dos años. Arribar a la división de plata no es un paso sencillo para cualquier jugador, incluso si se trata de un periodo de transición, sin embargo el mexicano pasó de las dudas al trabajo y no tardó mucho en llamar la atención del equipo que lo formó.

Debutó en primera división en 2017 al mando de Diego Alonso, sin embargo no tuvo acción recurrente después. Fue Paulo Pezzolano quien le volvió a dar una oportunidad con los Tuzos y en plena crisis por la pandemia de Covid-19, un acierto total del equipo hidalguense que ahora ve rendir sus frutos con el futbolista.

¿Cómo es la gestión de un futbolista joven en un equipo de segunda división?

-"A los jugadores les sirve mucho jugar en la liga de Ascenso para acabar de consolidarse, sin embargo entran en una etapa muy difícil y claro que les entra ese pensamiento de que se pueden quedar atorados en la división y sinceramente es una excepción los que logran regresar a un primer equipo y triunfar. El trato varía con cada jugador, en el caso de Erick Sánchez se encontró con (Óscar) Rambo Torres, quien trataba a los jugadores como si fueran sus hijos, los llenaba de confianza y apoyo", comentó Gabriel Simón, exauxiliar técnico de Mineros en el paso de Sánchez por el equipo, para El Economista.

El Chiquito Sánchez es un '10' moderno, que sabe pisar ambas áreas y que goza de una gran técnica individual para manejar el balón, sin embargo no siempre fue así según las palabras de Gabriel, quien observó el día a día del centrocampista en la institución zacatecana.

¿Qué veían diferente en Erick Sánchez dentro del trabajo de Mineros?

"Lo de Sánchez pasó por un tema de mucha hambre y muchos deseos de trascender, mira que era un jugador técnicamente no muy dotado, lo veía en el trabajo táctico, pero que por ritmo de juego e intensidad no había quien le ganara. Era un jugador trascendental en la disputa de la pelota, se convirtió en titular indiscutible (en Mineros) y fue creciendo mucho en su madurez futbolística", explicó Simón.

Para finalizar, el ahora técnico del Municipal Grecia de Costa Rica, destacó que la directiva siempre vio al jugador como un elemento con potencial para jugar en primera división con Pachuca. Incluso afirmó que Armando Martínez y Alan Calleja, directivos de Mineros en ese entonces, fueron claves para que el jugador volviera a los Tuzos.

HORARIO

FINAL IDA

Jueves

Toluca vs Pachuca

Estadio Nemesio Diez

20:06 HR

HORARIO

FINAL VUELTA

Domingo

Pachuca vs Toluca

Estadio Hidalgo

19:36 HR

