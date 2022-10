Tuzos aspiran al título en un torneo incompleto en sus gradas

De las últimas cinco fases finales, contando la presente, los Tuzos han estado en cuatro y, por si esto fuera poco, ya disputó una final además de dos semifinales. Esto coloca al conjunto hidalguense como un equipo protagonista, sin embargo no fue suficiente para que su afición se anime a verlos en su propia cancha y en un campeonato donde constantemente pelearon en la parte alta de la tabla.

Más concretamente en el Apertura 2022, la institución terminó en cuarto lugar, consiguiendo su pase directo a la liguilla y, sus números lo colocaron como la tercera mejor defensiva (15 goles recibidos) y la cuarta mejor ofensiva (28 goles marcados). Esto no es que no se reflejara en sus partidos como local, pues fueron la segunda mejor defensiva (6 goles encajados) y la tercera mejor ofensiva (17 anotados), además de solo perder un partido en su estadio.

Estas estadísticas contrastan demasiado con los bajos números que Pachuca tuvo en asistencia. Según datos de la Liga MX, dentro de las peores asistencias por jornada del torneo, los Tuzos tuvieron seis y eso incluye la peor asistencia en todo el campeonato con apenas 5,668 aficionados. El pico más alto de asistencia en el estadio Hidalgo tampoco es digno de presumir, pues apenas hubo 10,938 personas en el inmueble, el número más bajo de entre los equipos de la división (exceptuando a Querétaro debido a su sanción).

¿A qué se debe que el equipo no tenga el apoyo de su afición? Si bien no es un equipo considerado grande o popular, ya presume una fructífera historia, especialmente en el presente siglo. Por si los títulos fueran poco, la institución es reconocida como una de las mejores formadoras del país y que constantemente exporta talento a Europa, nombres como los de Hirving Lozano, Héctor Herrera y Erick Gutiérrez ya tienen mucha experiencia en el viejo continente.

Muchos serían los factores que alejan al aficionado de los Tuzos, sin embargo no es ajeno al conjunto hidalguense, pues es un fenómeno que afecta no solo al futbol mexicano o mundial, también lo hace en todos los deportes, según comenta Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

“Es un asunto multifactorial, con el futbol de México la gente está descontenta. Año tras año el número de aficionados (en los estadios) va disminuyendo y en ese sentido, antes había más posibilidad de ir al estadio. Sobre todo en ciudades medianas y chicas, antes prácticamente la única diversión era ir al estadio y hoy eso ha cambiado, hay muchísimas otras formas de entretenimiento, la llegada de internet y otros factores han propiciado que la gente ya prefiera quedarse en casa a hacer otras cosas”, inició Francisco para El Economista y agregó otros puntos a su argumento como la llegada de los eSports y la transmisión de otras ligas en territorio mexicano de mayor prestigio que el campeonato nacional.

En relación a Pachuca, San José hizo énfasis en que, además de lo antes mencionado, mucho tiene que ver lo que tiene el equipo por ofrecer. Pese a tener una alineación sólida y elementos que dentro del plantel son muy importantes, no figuran lo suficiente en relación a otros de la Liga MX y sus máximos referentes apenas comienzan a crecer, como el caso de Luis Chávez y Erick Sánchez. “El equipo ya no ha generado figuras como en el pasado y no hay esos jugadores que llamen mucho la atención. Quizá algunos extranjeros no son tan carismáticos como otros del pasado, tal es el caso de Miguel Calero o Gabriel Caballero eran jugadores con los que el público se sentía muy identificado”, mencionó.

Para finalizar, tocó un aspecto que también termina arrastrando a los Tuzos y es que los equipos del futbol mexicano “han descuidado la parte de reforzar vínculos con la comunidad” como acercarse a los aficionados y asistir a hospitales o asilos, algo que las personas aprecian. Si bien agregó que se siguen realizando este tipo de acciones, no tienen la suficiente visibilidad para generar un impacto en los seguidores de cada equipo.

Los Tuzos buscarán un lugar en la final al enfrentarse a Rayados, la plantilla más cara de toda la Liga MX según datos de Transfermarkt con un valor de US89.2 millones, ¿podrán dar un golpe de autoridad y así intentar reencontrarse con su afición?

