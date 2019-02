Tiger Woods se ha convertido en un jugador mítico en la historia del golf. Vuelve locos a los aficionados, cautiva la logística de los torneos de golf y cada vez que asiste a un torneo, la asistencia, publicidad y rating se van al alza. Pero su legado no se limita a sus fans. Dentro del PGA Tour, golfistas y periodistas reconocen la relevancia que significa para su deporte.

Como es el caso de Philip Mickelson, ganador de tres majors y 44 torneos del PGA:

“Es muy divertido tener de vuelta a Tiger en el nivel más alto del golf. Él, en gran parte, es el culpable de mi éxito y tenerlo de vuelta es una gran motivación para sacar lo mejor de mí”.

Para el mexicano Abraham Ancer, quien estará en el mismo grupo que él en el World Golf Championships.México Championship, explicó que él es el causante de que se dedique a jugar golf.

“Desde los tres años me la vivía jugando, nunca estaba en mi casa, solo estaba ahí para ver el golf. En ese momento de mi infancia Tiger estaba dominando el tour, aproximadamente por el año 2000, cuando ganó cuatro majors seguidos. Ahí fue cuando me di cuenta de mi pasión por el golf” comentó el originario de Reynosa.

Al igual que Ancer, para una de las jóvenes promesas del tour, Jon Rahm, es un hecho muy especial compartir el campo con el Tiger. “Para todos los golfistas jóvenes es un ídolo. Seguramente de no ser por él, no estaríamos jugando torneos aquí en México”.

Por otra parte el periodista mexicano de la cadena ESPN, John Sutcliffe, contó a El Economista que coincide con Ancer en la relevancia que tuvo el año 2000 en la carrera del golfista norteamericano.

“Dos golfistas revolucionaron éste deporte. En su momento fue Arnold Palmer, quien trajo la televisión al golf y Tiger ha provocado que gente vea el deporte solo por su presencia, sin duda es el golfista más mediático de la historia. Esto en gran parte por el año 2000, en el que ganó los cuatro majors, en ese momento, Tiger era la máxima figura del deporte mundial. Pero el más gande en la historia del golf es Jack Nicklas, por sus 18 majors”.

El analista de golf de la cadena Sky Sports, Randy Scurlack, también coincide con la grandeza de Woods, al considerarlo como el mejor golfista actualmente dentro del tour de la PGA, pero es superado por Arnold Palmer y Jack Nicklas dentro del top histórico del golf, aunque asegura que de reencontrar su mejor nivel puede ser el mejor de la historia.

Rivales y Amigos

Mientras los aficionados se peleaban por tener la mejor posición para obtener la fotografía de Tiger en hoyo tres del Campo de Golf Chapultepec, Tiger y Mickelson caminaban con tranquilidad rumbo al green.

Ambas estrellas intercambian comentarios analizando cuál sería la mejor opción de tiro, de la cual, a Mickelson le bastó de pocos minutos y golpes para culminar y encaminarse rumbo al hoyo cuatro, bromeando con la afición “me iré por un whisky en las rocas”, decía.

Con el sol en su máximo esplendor, el panorama se nubló para Tiger, quien no poder culminar de la mejor manera el put. “El Tigre”, después de varios intentos, analizaba a detalle una hoja con la que se apoyaba para decidir cómo realizar su mejor golpe con el putt, por lo que minutos más tarde pudo volver a reunirse con Philip Mickelson, aunque mostró lo que podría ser uno de sus puntos débiles durante el torneo.

Enfocado en delinear su estrategia de juego

Woods: “desde antes estaba en mi calendario jugar en México”

México ya estaba en la mente de Tiger Woods antes de que el World Golf Championships-Mexico Championship lo confirmara para esta edición.

“Es especial y emocionante jugar por primera vez en México. Va a ser una gran semana, un gran reto cómo me va ir. Puse en mi calendario jugar aquí antes, pero las lesiones de mi espalda no me dejaron. Estoy seguro de que la energía del público me va ayudar. Hay mucha gente y muchos niños. Estoy seguro de que así será el resto de la semana”, puntualizó Woods ante la prensa en el Club de Golf de Chapultepec.

El golfista que ostenta 115.5 millones de dólares en ganancias, siendo además el número uno en este rubro de la historia, habló sobre su primera experiencia en el campo de golf de la Ciudad de México.

“Me sentí cansado, la pelota viajó una larga distancia. Fue interesante porque no curvea la pelota por la altura y es una de las cosas que necesito planear para mañana”.

La parte más baja del campo del Club de Golf Chapultepec es de 2,317 metros sobre el nivel del mar y la más alta de 2,388, que es en el hoyo 17, y esto es el mayor reto de los participantes en el Campeonato Mundial de Golf México 2019.

“No cambiaré mi driver. Voy a necesitar la misma altura de la bola y el mismo palo. Este campo me recuerda, porque es muy parecido a algunos de la bahía (californiana). Está muy arbolado”, señaló.

Woods dijo que está dispuesto a cooperar para que el golf crezca en México, además de que sus compañeros ya le han informado sobre los aficionados mexicanos.

“Están emocionados y yo estoy emocionado y va ser divertido para mí y ojalá que pueda jugar correctamente para ellos”.

Tiger que está en México por su título 19 de Campeonato Mundial, comentó: “me siento sumamente orgulloso de participar en estos eventos y mi récord es muy positivo, es muy bueno porque están los mejores jugadores del mundo y quiero ganarles”.

Destaca Tiger la calidad de Ancer

Tiger, ganador de 80 torneos del PGA Tour, habló sobre el único mexicano que jugará en el torneo: Abraham Ancer.

“Jugó muy bien el año pasado en mi evento, tiene muchísimo talento, hay que ver cómo maneja la pelota. Nos vamos a divertir estos días. Va estar bajo presión por estar representando a su país”.

Ancer, quien jugará jueves y viernes en el mismo grupo de salida del estadounidense, comentó que el año pasado se quedó con la espinita clavada luego de que terminó en el puesto 52.

“Fue grande el aprendizaje. Me enseñó bastantes cosas y después me fue muy bien en el año y se dio la primera victoria”, recordó.

Ancer, quien también fue subcampeón junto al veracruzano Roberto Díaz en la Copa Mundial que se celebró el año pasado, dijo que cuando esté en camino para iniciar la primera ronda del torneo, va a llegar nervioso a la salida del hoyo uno.

“Va a ser una experiencia que no voy a olvidar. No sé si me va ayudar o no me va beneficiar jugar a su lado. Me voy a concentrar en mi juego para ganarle y ganar a todos los demás”.

Ancer ya no observará a Woods por televisión. Ahora le tocará competir contra él.