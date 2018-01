Ayer por la madrugada fue Rafael Nadal, pero también lo ha sido Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic. No hay ninguno de los cuatro mejores tenistas del mundo que no se haya roto.

Lesiones, recaídas, exigencias, viajes todas las semanas, partidos en climas extremos (como en Australia, por ejemplo), juegos maratónicos. No hay cuerpos que lo soporten.

Rafael Nadal perdió sin perder. Tuvo que abandonar su partido ante Marin Cilic por lesión y con ello quedarse en los cuartos de final. Y el español, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, habló de lo mal que lo han tratados las lesiones, su cuerpo, pero también lanzó críticas por el calendario de la ATP.

“La gente que maneja el mundo del tenis, cuando hay tantas lesiones y continuadamente, al menos debe plantearse si las cosas están del todo bien. Si cada vez se juega más rápido, si cada vez se golpea más fuerte y se juega en superficies tan duras, pues hay que plantearse por qué ocurren tantas desgracias, por qué hay tanta gente que sufre de las caderas, que no es mi caso (...) pero por qué hay tantos problemas en general”, decía.

“No soy yo quien lo tenga que decir, pero la gente que maneja el circuito debería tener un sentimiento hacia los jugadores al menos de salud, de bienestar”, continuó. “Ya no sólo para la carrera tenística. Al final estamos hablando de que somos personas y hay vida más allá de nuestra carrera deportiva”.

Por ejemplo, hace unas semanas Andy Murray, ex número uno del mundo, anunció que no estaría en el Australian Open por no haberse recuperado de la lesión en la cadera. Incluso Novak Djokovic tuvo dudas de participar por molestias en el codo.

¿Es momento del sindicato?

Varios medios de comunicación anunciaron la semana pasada que Novak Djokovic, presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, habló en la junta previa al torneo. Las versiones en los pasillos del Melbourne Park indicaron que el serbio se subió a una suerte de tarima, pidió que aquellos que no fueran tenistas dejaran la sala y mandó a traer a un jurista especializado en cuestiones salariales.

Djokovic, uno de los tenistas más exitosos de la historia, habría sentenciado que solamente 7% de los ingresos de los Grand Slam termina llegando a las cuentas bancarias de ellos, cifra que quedó muy lejos en la comparación que hizo con otros deportes, como el básquetbol.

La creación de un sindicato rompería con el sistema actual de la ATP, paradójicamente, a los torneos y a los jugadores.