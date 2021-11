A Chivas le queda una esperanza: buscar el repechaje y en caso de conseguirlo sería el tercero consecutivo. En esta fase tienen un balance de una victoria (contra Necaxa en el Guardianes 2020) y una derrota (contra Pachuca en el Guardianes 2021). El equipo tapatío solo se ha metido hasta cuartos de final una vez en los últimos siete torneos.

Su rendimiento actual es reflejo de que su máxima posición ha sido octavo y sólo la tuvo durante la jornada 14. Con la caída 2-1 ante Tigres en el Volcán, Chivas confirmó la irregularidad y perdió toda posibilidad matemática de meterse entre los primeros cuatro lugares. Visitará a Mazatlán FC en la última jornada con el objetivo de mantenerse en el repechaje, aunque llegará con las bajas de Antonio Briseño y Carlos Cisneros por acumulación de tarjetas amarillas, así como de Alexis Vega por lesión.

Otro de los llamados "grandes" que tendrá una semana de alerta es Pumas, que estuvo a tres minutos de hilvanar su cuarta victoria consecutiva durante el fin de semana, pero un penal les costó el empate en su visita a Pachuca. Los universitarios llegaron a 18 puntos y se mantienen a dos de zona de repechaje. Su ventaja es que sus últimos dos juegos serán en casa: el jueves contra Santos (pendiente de la jornada 11) y el domingo ante Cruz Azul.

“Tenemos que hacernos fuertes y corregir estos errores. El penal es un error que no puede suceder y al final nos terminaron empatando. Estoy seguro de que nos meteremos en repechaje. No me cabe duda y más allá del desencanto al final y tristeza de los tres puntos, que los teníamos amarrados, el grupo se levantó y es un grupo muy fuerte”, reflexionó el entrenador puma, Andrés Lillini, tras el partido contra Pachuca. Los Pumas han obtenido el 55% de sus puntos en las últimas cuatro fechas.

Los resurgimientos y los eliminados

Además de Pumas, dos equipos han llamado la atención por su despertar en las últimas jornadas: Puebla y Necaxa. La Franja pasó de ocupar la posición 14 de la tabla en la jornada 12 hasta meterse en los primeros ocho en la penúltima fecha. Su impulso se debe a cuatro victorias en sus últimos seis duelos, incluyendo las visitas a Juárez, Necaxa y Atlas.

Puebla fue semifinalista el torneo pasado bajo la gestión del entrenador Nicolás Larcamón, quien actualmente es el segundo más joven de la Liga MX con 37 años. Empezó el campeonato con tres puntos en sus primeros seis juegos y llegó a ser antepenúltimo, pero a falta de un último duelo en casa ante el Toluca, está afianzando su regreso a postemporada vía repechaje.

Por su parte, Necaxa se ha metido en el top 10 después de haber sido último de la tabla en la jornada 3 y luego de haber sufrido golizas ante Atlas, Querétaro y Santos, que derivaron en la destitución del entrenador Guillermo Vázquez. Ahora con Pablo Guede, los Rayos tienen una racha de tres partidos sin perder, incluyendo una destacada victoria como visitante a Monterrey, el actual campeón de la Concachampions.

“La verdad que mi influencia en el grupo es mínima. Es poco el tiempo que tengo con los jugadores, todo el mérito es de ellos, se animaron a arriesgar y eso me acerca a lo que yo quiero. No podemos pensar más allá, es irreal porque medianamente nos acomodamos y depende de nosotros (el final del torneo)”, dijo Guede tras la victoria de 2-1 ante Mazatlán en la fecha 16.

Por el contrario, dos equipos se han despedido ya de toda posibilidad matemática para ingresar al repechaje: Xolos de Tijuana y Gallos de Querétaro. Los Xolos fueron los primeros eliminados desde la jornada 15, cuando perdieron 3-1 en su visita a Pumas, mientras que los Gallos dijeron adiós este fin de semana luego de caer en casa 2-3 ante Santos Laguna.

El Clausura 2019 fue el último torneo en el que Tijuana logró clasificar a una liguilla (en octavo lugar, no había repechaje). Desde entonces, su mejor posición ha sido el onceavo lugar y peleará en la fecha 17 para no ser sotanero del Apertura 2021 y dejarle ese sitio al Querétaro. Los Gallos, por su parte, entraron al repechaje el torneo pasado y su última liguilla fue el Apertura 2019, cuando terminaron cuartos de la tabla con 27 puntos, un récord para la franquicia.

En el partido de cierre de la jornada dominical Monterrey no mantuvo sólido el impulso de su reciente coronación en la Concachampions, y empató 1-1 ante San Luis, que se separó del fondo de la tabla e instaló a FC Juárez en el lugar 16. Ahora los Bravos tratarán de cerrar dignamente el torneo en la última fecha, sólo con el objetivo de sumar unidades para la tabla de cociente.

Entre el miércoles 3 y domingo 7 de noviembre, se disputarán 12 partidos correspondientes a la suma de la última jornada del torneo Apertura 2021 más tres pendientes. El panorama en la lucha por el título se cierra cada vez más.

