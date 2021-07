El polaco Hubert Hurkacz cumplió un sueño a costa de su héroe, pues el miércoles se encargó de ponerle punto final a las esperanzas de su ídolo, Roger Federer, de coronarse por novena ocasión en Wimbledon y convertirse en solitario en el jugador más ganador de torneos Grand Slam.

En una hora con 49 minutos y con contundente marcador de 6-3, 7-6 (7/4) y 6-0, Federer, octavo del mundo, se despidió de Wimbledon en cuartos de final, aunque ovacionado.

“Es súper especial para mí jugar en esta cancha contra Roger, es un sueño hecho realidad (...) Estoy súper orgulloso y muy feliz. No puedo esperar al próximo partido”, dijo Hurkacz, de 24 años, quien jugará por un lugar en la final contra el italiano Matteo Berrettini, séptimo cabeza de serie, que venció al canadiense Felix Auger Aliassime.

Federer, que cumplirá 40 años en un mes, no quiso profundizar cuando se le consultó si pudo ser su último partido en el césped londinense.

“No lo sé. Realmente, no lo sé. Tengo que sentarme con mi equipo de trabajo y reagruparme. Mi objetivo del último año fue prepararme para intentar jugar otro Wimbledon”, explicó.

La carrera del suizo ha estado marcada por sus objetivos. En una entrevista para la BBC previa a su duelo de cuartos de final, señaló que en sus inicios sólo soñaba con ganar Wimbledon, hasta que en 2001 alcanzó sus primeros cuartos de final; posteriormente, el objetivo cambió a superar esa barrera y meterse a las semifinales. De pronto su tenis lo llevó a la final.

“Luego lo ganas y se trata de cuál es el próximo objetivo, ya no son los cuartos, es defender los campeonatos. A medida que avanzas, tienes diferentes objetivos y siempre quieres recordar quién eras, cómo lo hiciste y qué tan emocionado estabas en ese momento”.

Este 2021, el suizo admitió que no esperaba llegar a los cuartos de final después de su batalla de 18 meses con una lesión, por lo que tomaría como bono todo avance en la segunda semana del torneo.

Federer es el máximo ganador del certamen con ocho títulos, cinco de ellos de manera consecutiva (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017).

El siguiente paso en la carrera tenística del suizo supondría su participación en Juegos Olímpicos, como lo había confirmado el lunes pasado, sin embargo, tras su eliminación de Wimbledon, la interrogante volvió a quedar abierta.

“Voy a tomarme unos días para sentarme y pensar la decisión. Anteriormente, había comentado que iba a esperar hasta finalizar mi participación en Wimbledon y aún no sé que voy a hacer a partir de este momento. No puedo decir nada más. Más temprano que tarde haré un anuncio al respecto”.

Pero si algo quedó claro en la conferencia post partido fue que su anhelo es seguir jugando. Al ser interrogado sobre si existía la posibilidad del retiro, Federer contestó:

“No, sólo necesito parar para poner todo en perspectiva. Uno necesita de un objetivo y tiene que saber que no puede escalar la montaña de una, sino que hay que ir paso a paso. En ese sentido, Wimbledon fue el paso inicial. Ahora será momento de hacer las evaluaciones, ver qué salió bien y qué no, evaluar cómo está mi físico, la rodilla, cómo me encuentro mentalmente. Honestamente sabía que iba a ser muy difícil. Debo tomarme mi tiempo y buscar la decisión correcta, pero mi objetivo claramente es seguir jugando”.

Los números de los cuartos de final en Wimbledon 2021

3ra ocasión que Roger Federer cae en Wimbledon en sets seguidos; 1ra desde 2002

3ra ocasión que Federer perdió un set 6-0 en un Grand Slam

100 victorias de Djokovic en césped en el circuito de la ATP

10ma semifinal de Djokovic en Wimbledon

41 ocasiones Djokovic ha avanzado a la semifinal en torneos Grand Slam

Sólo 4 partidos ganados en el césped y 6 derrotas consecutivas para Hurkacz antes de llegar a Wimbledon

Hurkacz es el 2do polaco en la historia en alcanzar las semifinales de un Grand Slam

1ra semifinal de Denis Shapovalov en un Grand Slam

1ra semifinal de Matteo Berrettini en Wimbledon

deportes@eleconomista.mx