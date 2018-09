José Saturnino Cardozo, entrenador de Chivas, incorporó a Arturo Velasco, psicólogo-coach, a su cuerpo técnico. De acuerdo con información de ESPN y medios locales, el nuevo integrante trabaja también al momento en que los jugadores están entrenando.

El antecedente más reciente de un coach incorporado a un equipo fue con la Selección Mexicana. Juan Carlos Osorio trabajó de la mano con el español Imanol Ibarrondo.

Chivas actualmente ocupa el sitio 12 de la tabla general, fuera de los puestos de liguilla, luego de tres victorias, un empate y cuatro derrotas en lo que va de la temporada. El proceso de Cardozo, tras la salida de Matías Almeyda, ha sido cuestionado por los aficionados y la prensa.

Velasco hizo su primera aparición pública en la banca del partido del pasado domingo entre Guadalajara y América en Los Ángeles, reportó el canal ESPN.

Aunque la organización rojiblanca ya cuenta con todo un grupo de psicólogos y un departamento de Desarrollo Humano, con una especialista que labora cotidianamente con el equipo de Primera División, el sudamericano sumó a este nuevo elemento, con quien ya trabajó con él en Puebla.

Guillermo Hoyos es ideal para Atlas: Rafael Márquez

Rafael Márquez, presidente deportivo de Atlas, afirmó que el argentino Guillermo Hoyos tiene el perfil de técnico con el que este equipo será capaz de cambiar la complicada situación que vive en el futbol mexicano.

“Es un ser humano con grandes valores, confío plenamente en su trabajo y en su cuerpo técnico. Guillermo cuenta con el perfil que estamos buscando para este proyecto, compagina con la filosofía de nuestro club”, dijo.

Márquez Álvarez destacó que al estratega sudamericano le gusta trabajar con gente joven, algo que siempre ha caracterizado al club.

“Es un formador que ha trabajado con muchos jóvenes y sobre todo con la idea futbolística, que es una de las cosas más importantes, esto nos ha convencido de que nos va ayudar a mejorar”, sentenció.

Hoyos fue presentado este martes como nuevo técnico del Atlas, que recibirá el domingo a Xolos. Los tapatíos no saben lo que es ganar en el presente certamen, ya que sólo ha sumado dos unidades de 24 que ha disputado, saldo de dos empates y seis derrotas.

El equipo no ha llegado a su límite: Aldrete

El defensa Adrián Aldrete afirmó que a Cruz Azul todavía le falta camino por recorrer para alcanzar su mejor nivel futbolístico, pese a que son el mejor equipo de la Liga MX.

“Queda muchísimo torneo, entonces hay muchas cosas por hacer todavía, creo que el equipo no ha llegado a su límite, sobre todo en lo futbolístico, creo que hay muchas cosas por mejorar”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria, el zaguero indicó que, en lo personal, le ilusiona mucho conseguir un título con la Máquina, antes de ser considerado nuevamente para integrar la Selección Mexicana de futbol.

“La motivación siempre debe estar con el club al que uno le da la oportunidad, la responsabilidad, después de eso vienen muchas cosas, no sólo por Selección, para que te vean otros equipos, para mejores contratos, entonces lo que me ilusiona es lo que gane con el equipo”, afirmó.

Pablo Barrera: “El tema de David Patiño no era tan grande”

En el regreso a la actividad del torneo Apertura 2018, Pumas tiene un entorno deportivo tranquilo, después de una serie de cuatro partidos donde el equipo no pudo ganar y la opinión pública pedía la salida del entrenador David Patiño.

Pablo Barrera, capitán del equipo, indica que se sobredimensionó la situación.

“Para mí no hubo ningún bache, estábamos en zona de calificación, se hizo más grande el tema de David, si se iba o no se iba. No había por qué hacerlo tan grande. El equipo está muy unido, estamos con el cuerpo técnico, eso se platicó desde la pretemporada”, sentenció el capitán de los auriazules.

El equipo se prepara para recibir el domingo en el Estadio Olímpico Universitario a Lobos Buap, equipo que ocupa el penúltimo lugar de la clasificación. Sin embargo, para Barrera esos conjuntos son los que representan los mayores retos a Pumas. La confianza, la relajación, la falta de concentración, son los rivales a vencer.

La productividad del equipo en el actual torneo es de 58%, también ya se obtuvo la calificación a los octavos de final de la Copa MX, por segundo torneo consecutivo.

Barrera reconoció que el equipo tiene un buen rendimiento y asimilación del juego y estrategia de Patiño.

“Me hubiera gustado que hubieran convocado a Kevin Escamilla, Alan Mozo, ya que en realidad el equipo viene haciendo bien las cosas. Si el equipo está peleando la calificación y se encuentra en la parte de arriba, tarde o temprano habrá convocatorias para mí o para mis compañeros”, añadió Pablo, sobre la falta de jugadores de Pumas en la Selección.

Lo que sí ha cambiado es el entorno social del equipo; los últimos incidentes de violencia en el campus central de la UNAM es un tema sobre el que el jugador prefirió no expresarse.

“No es que no lo tengamos en cuenta, solamente que son decisiones en las que nosotros no podemos opinar hasta que nos digan. Si nos piden que salgamos con una manta, lo vamos a hacer”, finalizó Barrera. (Con información de Eduardo Hernández Castro)