Las Águilas Negras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) se crearon en el año de 1959, y desde 1997 forman parte de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) siendo parte de la Conferencia I Norte en la actualidad. Sólo tienen equipo de liga mayor y todos sus jugadores estudian en la Institución. Su entrenador en jefe, Javier Trevizo Fernández, nos habló sobre su experiencia entrenando a este gran equipo.

Amor por el futbol americano

Practicó desde los 8 años en un equipo que ya no existe llamado Jets (no los de Balbuena) y con ellos entrenaba en el Estadio Azul, antes llamado Ciudad de los Deportes. Gracias a esa experiencia se enamoró del deporte de las tackleadas.

Su primer coach es actualmente Comisionado de Arbitraje en la ONEFA, el Ing. Juan Francisco Villanueva de Luna. “Tiene mucho que ver el entrenador que tengas para que te inculque el amor por el futbol americano, un deporte 100% formativo, de valores, convivencia y que te prepara para la vida” comentó.

Un poco adelantado a su edad

Cuando desaparecen los Jets, juega en el también extinto Club Titanes donde termina sus infantiles. Javier era linebacker central y siempre entrenó con compañeros mayores que él en edad porque su peso rebasaba un poco los estándares definidos para jugar en una categoría. Debido a eso brincó antes a categoría juvenil, primero con los Jaguares de la Vocacional 4, donde jugó una temporada, y luego con los Búhos de Medicina de la Vocacional 6.

Desde entonces empezó a inclinarse por jugar y estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, aunque confiesa que su mayor sueño de niño siempre fue jugar con los Cóndores de la UNAM.

El coach Manuel Rodero

A los 17 años empezó a jugar en liga mayor con los Pieles Rojas del coach Manuel Rodero. Trevizo recuerda que era un entrenador muy disciplinado y estricto, y uno de los mejores que ha tenido México. Jugó junto a compañeros mayores que él, lo cual fue un gran aprendizaje. Asimismo, le tocaron los gloriosos partidos entre Poli y UNAM en donde los estadios se llenaban por completo. En 1989 fue campeón nacional con los Pieles Rojas y entonces le llega una oportunidad académica y deportiva en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, y se va con los Borregos. Manuel Rodero decidió retirarse ese año.

Javier Trevizo logró todo lo que un jugador a nivel colegial puede conseguir: fue Selección Nacional, novato del año, defensivo del año, líder tackleador de la historia de la ONEFA, y tuvo oportunidad de jugar en Barcelona, España cuando acabó su elegibilidad en el ITESM.

La retribución al Futbol Americano

Después de una gran trayectoria como jugador, sintió el deber de devolverle al FBA algo de lo que él recibió, convirtiéndose en entrenador de tiempo completo.

Mientras fue jugador coacheó infantiles con los Titanes y juveniles e intermedias en el Tec de Monterrey, campus Estado de México. En 1994, cuando ya había terminado de jugar, se unió al staff de los Centinelas de Guardias Presidenciales como coach de linebackers y coordinador defensivo; después fue invitado por el coach García Miravete a los Auténticos Tigres de UANL.

La primera fase en la UACh

Al cabo de cuatro años en la UANL, Trevizo se va con los Borregos Chihuahua hasta 2004, cuando se une al staff del coach Federico Landeros de las Águilas Negras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. “Tuvimos una gran campaña ese año, fuimos campeones invictos y por primera vez el equipo asciende a los 12 Grandes. En ese año el equipo jugaba en un campo chiquito y el día que ganamos la semifinal en casa, el Gobernador José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) bajó al campo y nos dijo “si quedan campeones yo me comprometo a hacerles un estadio nuevo.” En ese entonces la UACh estaba levantando un campus nuevo y lo primero que se construyó fue el estadio por orden del gobernador” relató. El Estadio Olímpico de la UACh fue inaugurado en 2007 y tiene capacidad para 22 mil personas.

En 2005 las Águilas pierden los playoffs en casa contra Borregos Toluca, cuyo Head Coach era García Miravete, y nuevamente invitó a Javier Trevizo a trabajar junto a él, comenzando el año 2006 en Borregos Toluca. Del 2009 al 2012 entrena a los Pumas con el coach Raúl Rivera. En el 2012 colaboró con Adolfo Jamal en el proyecto “Los Ángeles del Distrito Federal” en alianza con las escuelas, para apoyar a jóvenes con sus estudios y la práctica deportiva, alejándolos de las drogas y la delincuencia.

El aterrizaje definitivo

En 2012 el proyecto de los Ángeles D.F. terminó, y Javier Trevizo vuelve a Chihuahua y a las Águilas de la UACh como coordinador defensivo, entrenador de linebackers, de equipos especiales y preparador físico. En 2018 es nombrado entrenador en jefe de las Águilas Negras por el rector, M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez. La noticia lo llenó de emoción porque siempre quiso liderar a un equipo y la oportunidad le llegó con un equipo al que le tiene mucho cariño y respeto.

Lleva tres años al frente y dos temporadas jugadas. “Estamos trabajando muy bien, el rector está muy satisfecho con lo que estamos haciendo, cambiaron un poco las reglas, económicamente hemos tenido problemas, pero bien o mal, ahí la llevamos. He recibido mucho apoyo por parte de rectoría, la Coordinación de Deportes, y con lo poquito que hay es con lo que trabajamos. Siempre he dicho que un buen coach hace más con menos”.

No sólo se trata de jugar FBA

Señaló que el 90% de los muchachos que entran al equipo se gradúan a pesar de la exigencia del programa de FBA. “El principal objetivo es formar personas comprometidas con su entorno y su comunidad, que realmente hagan la diferencia”.

Trevizo detalló que la universidad prefiere destinar los recursos únicamente a sus estudiantes. Al no tener preparatoria, sólo pueden tener liga mayor, y los jugadores la empiezan desde los 18 años. Enfatizó que no puede tener jugadores que no estudien en la UACh, siendo, junto con la UANL, las dos únicas instituciones que cumplen con ese factor ante la ONEFA.

2019 y 2020: años difíciles

De acuerdo con el coach Trevizo, la mejor temporada de las Águilas fue entre el 2016 y 2017. Actualmente, debido a que muchos jugadores ya terminaron o están por terminar su elegibilidad, Él y su staff están formando el nuevo equipo para que se retome el camino hacia la victoria.

Para las Águilas de la UACh el año 2019 no fue el mejor que han tenido debido a la transición de head coaches, sin embargo el coach Trevizo adelantó que en estos meses los chicos han madurado mucho y se han adaptado muy bien a los entrenamientos a distancia. Comentó que hace poco tuvo el reclutamiento para la generación 2021 con los jugadores del equipo de los Guerreros del Colegio de Bachilleres, su principal semillero.

Su objetivo es poder llegar a la final y jugarla en casa. Aseguró que el equipo está listo y van por todo.

Al principio de la pandemia la incertidumbre de qué iba a suceder causó descontrol. Cuando la ONEFA anunció que se cancelarían todas las temporadas en 2020, fue difícil mantener a los chicos enfocados en sus estudios y el futbol, pero gracias a los torneos atléticos a distancia pudieron ayudarlos a mantenerse concentrados. En estos días están animados porque todo apunta a que sí habrá temporada en el mes de octubre y ya comenzaron las prácticas a distancia.

La regionalización en ONEFA

Trevizo aclaró que las Águilas son parte de la Conferencia I Norte de la ONEFA, en la que competirán con equipos de Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Sonora, Saltillo, Tamaulipas y Querétaro. Esta regionalización ayuda a disminuir gastos en traslados y viáticos para los equipos al poder competir en su misma zona geográfica.

Manifestó estar a favor de la unificación de las ligas porque los equipos tienen derecho a competir entre todos. Considera que los partidos eran mucho más atractivos antes de la división, y espera que vuelva a ocurrir para ayudar al FBA a recuperar el gran nivel que tenía en nuestro país.

Javier Trevizo ingresó al Salón de la Fama del Futbol Americano en el año 2014 en reconocimiento a su trayectoria como jugador. Está dentro de los primeros 15 mejores jugadores en la historia del Politécnico y entre los primeros 12 mejores en la historia del FBA en México. Finalizó destacando que ha tenido la oportunidad de entrenar a varios de los mejores linebackers de México.

ONEFA / Tanya Peláez Ramírez