El reclutamiento se enfoca cada vez más en la integración de equipos multidisciplinarios

¿Qué tienen en común un especialista en IA y un abogado? Separados nada, pero juntos pueden ser parte de células de talento cada vez más necesarias en el mercado laboral para atender proyectos que requieren equipos diversos.

“Como talent deployment, veo esas combinaciones de perfiles. Cada vez vemos menos proyectos formados por especialistas iguales y más células multidisciplinarias en donde cada persona aporta una perspectiva diferente”, explica Karla Navarro, directora de Talento Acquisition y Resource Management de Capgemini para el Norte de Latinoamérica.

La clave para hacer del talento una ventaja competitiva empieza en la contratación, pero ya no basada sólo en reclutar a los más brillantes en su área sino capaces de colaborar con perfiles impensables en otros tiempo.

“La ventaja ya no está en tener a los mejores especialistas aislados, sino en conectar talento diverso para problemas complejos, adaptarse más rápido y generar valor de manera más sostenible”, asegura Jorge Ponga, socio de Capital Humano en Deloitte.

Conectar talentos, la clave al contratar personal

Un ejemplo, comparte Karla Navarro, son células donde trabajan un consultor de inteligencia artificial con un abogado con el objetivo de desarrollar un agente que simplifique tareas a los especialistas en derecho.

“Imagínate el perfil del abogado con un consultor de 25 años de edad experto en inteligencia artificial haciendo un agente que se llame abogado fulanito (...) que está siendo entrenado para que pueda responder en ecosistemas legales”, menciona Navarro.

Otros ejemplos son psicólogos con ingenieros haciendo herramientas de IA o un especialista en negocios con un arquitecto de agentes de IA.

“Implica contar con expertos en diferentes ramas y visiones, tener claro lo que espera el cliente. Cada una de esas disciplinas por sí solas no darían el mismo resultado que dan en conjunto. Se trata de colaborar y cocrear. Al final le da una complejidad mayor, pero también una riqueza brutal a lo que es el trabajo en las organizaciones”, destaca Jorge Ponga.

Además, en tiempos de inteligencia artificial (IA) se habla de la creación de nuevos puestos, pero más que el puesto lo relevante es la mezcla de perfiles para desarrollar proyectos con esa herramienta tecnológica.

“Se crean estos nuevos empleos con estas especialidades técnicas, pero lo interesante no son los nuevos puestos, sino las nuevas combinaciones de perfiles. Que realmente la IA no es tanto como un puesto sino como una función que va a ir dentro de otras. Lo que va a pasar es que vamos a tener un data scientist con psicólogo buscando hacer IA”, destaca Karla Navarro.

Organizar los equipos correctos, medida del éxito de RH

Desde las áreas de capital humano, los desarrolladores de talento son clave para seleccionar estos perfiles diversos e integrar los equipos enfocados a resolver un proyecto.

Ahora, el éxito de la atracción de talento pasa de medirse por cuántas personas contratan a cómo organizan los equipos correctos.

“Ya no es medir tu éxito por cuántas personas contratas sino como orquestas las capacidades correctas en el momento correcto para resolver problemas del negocio. Se trata de poder lograr hacer esos equipos multidisciplinarios con puedas tener talento (individual) muy fuerte, pero también los equipos correctos que en la suma de grandes individuos”, recomienda Karla Navarro.

En tiempos de complejidad económica las empresas buscan desarrollar capacidad de adaptación e innovación.

“Al contar con colaboradores, con talentos diversos, se debe de dar esa adaptación y esa capacidad de innovación ágil (...) en el mundo se están requiriendo capacidades diferentes y hay poca gente preparada en ciertas posiciones y con ciertas capacidades”, advierte Jorge Ponga.