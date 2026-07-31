Julio Lagunas: la historia de un egresado de Medicina en ULA comprometido con salvar vidas

La excelencia profesional se logra cuando convergen el talento, la dedicación y una formación de primer nivel, que impulsa los sueños de los estudiantes, para que se conviertan en realidad. Ese es el caso de Julio César Lagunas Hernández, egresado de Medicina de la Universidad Latinoamericana (ULA) Campus Cuernavaca.

Antes de iniciar su educación superior, Julio ya había tenido un importante acercamiento con el sector salud como enfermero y técnico en urgencias médicas. Sin embargo, fue durante su formación como Médico Cirujano en ULA donde consolidó los conocimientos clínicos y las habilidades necesarias para ampliar su impacto profesional.

Hoy, su recorrido lo ha llevado a desempeñarse como médico de urgencias, instructor internacional y formador de nuevos profesionales, reflejando el compromiso de la Universidad Latinoamericana con la formación de profesionales preparados para responder a los retos actuales.

La formación médica en ULA que abrió nuevas oportunidades

Al iniciar su formación en ULA, Julio se incorporó a una institución con una amplia oferta académica que hoy abarca las áreas de Ciencias de la Salud, Ingenierías y Tecnologías, Arquitectura y Diseño, Negocios y Empresariales, y Ciencias Sociales y Jurídicas. Destaca especialmente el área de la salud, donde ULA forma profesionales a través de programas como Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Fisioterapia, Nutrición y Psicología, además de especialidades odontológicas como Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Odontopediatría y Prótesis Bucal.

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Durante su paso por la Universidad Latinoamericana, Julio obtuvo una preparación médica integral que le permitió desarrollar una visión más amplia del diagnóstico, el tratamiento y la atención de los pacientes. Como parte de su formación, realizó prácticas clínicas, el internado médico de pregrado en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS y su servicio social en la Cruz Roja Mexicana, experiencias que fortalecieron los conocimientos y habilidades que hoy respaldan su trabajo diario.

Esta vinculación con instituciones del sector salud forma parte del modelo educativo de ULA, que busca acercar a sus estudiantes a escenarios profesionales reales para que desarrollen experiencia práctica y una visión más amplia de los retos que enfrentarán en su ejercicio profesional. Como parte de este modelo, mantiene convenios con más de cien empresas que fortalecen la formación práctica de sus estudiantes y favorecen su vinculación con el entorno profesional.

En ULA, los estudiantes aprenden de docentes que se mantienen activos en el sector, con contenidos actualizados, e instalaciones vanguardistas, diseñadas para responder a las necesidades cada programa. En Salud, fortalecen su preparación en espacios especializados de aprendizaje, como clínicas y laboratorios.

Estudiante de Medicina de la Universidad Latinoamericana realizando prácticas clínicas como parte de una formación integral que combina experiencia hospitalaria, innovación educativa y las oportunidades que ofrece la Oferta Académica de ULA

Con más de 50 años de experiencia, la Universidad Latinoamericana ha consolidado una propuesta académica respaldada por acreditaciones como FIMPES, CONAEDO y COMAEM, además de iniciativas como PottencIA, un programa enfocado en el desarrollo de habilidades en inteligencia artificial, y certificaciones internacionales como Cambridge y TOEIC. Esta formación busca que los futuros profesionales como Julio, egresen con las competencias necesarias para responder a los retos actuales desde el inicio de su carrera.

Además de su enfoque en la calidad académica, ULA ofrece alternativas de estudio pensadas para adaptarse a las necesidades de sus estudiantes, a través de sus modalidades presencial, ejecutiva y online. Asimismo, cuenta con distintos esquemas de apoyo económico que buscan acompañar a los alumnos durante su trayectoria universitaria y facilitar el acceso a una formación de calidad.

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Cuando el aprendizaje en ULA se transforma en enseñanza

Desde 2019, Julio se desempeña como Instructor Internacional de la American Heart Association (AHA) en el Centro de Entrenamiento Internacional de la Universidad Latinoamericana Campus Cuernavaca, donde imparte programas como Heartsaver, Basic Life Support (BLS), Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) y Pediatric Advanced Life Support (PALS), dirigidos a médicos, enfermeras, paramédicos y otros profesionales de la salud.

Su labor docente representa un paso significativo en su trayectoria: regresar a la institución donde consolidó su carrera, ahora para contribuir al aprendizaje de nuevas generaciones. A través de esta labor, participa en la capacitación de profesionales que, al igual que él, buscan desarrollar las habilidades necesarias para actuar con rapidez y precisión en situaciones críticas.

Una trayectoria al servicio de la salud

Además de su faceta como instructor, Julio ha construido una carrera en distintas áreas de la atención médica. Ha colaborado con instituciones como la Cruz Roja Mexicana, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de Morelos y servicios especializados de traslado de pacientes en terapia intensiva, acumulando experiencia tanto en la atención prehospitalaria como hospitalaria. También ha fortalecido su perfil con certificaciones nacionales e internacionales, entre ellas: soporte vital, atención pediátrica, reanimación cardiopulmonar neonatal y cuidados críticos, avaladas por organismos de reconocimiento internacional.

Actualmente se desempeña como médico de guardia en Saint Luke's Hospital, donde continúa desarrollando su vocación de servicio en el área de urgencias. Pero más allá de los conocimientos técnicos y la preparación especializada, Julio ha construido su trayectoria desde una visión de la medicina basada en el compromiso, la responsabilidad y el servicio hacia las personas. Para él, atender a un paciente implica no solo aplicar conocimientos clínicos, sino también escuchar, acompañar y tomar decisiones con empatía y ética, valores que forman parte esencial de la preparación de los profesionales en ULA.

Médico egresado de la Universidad Latinoamericana ejerciendo en un entorno hospitalario, ejemplo del éxito profesional que pueden alcanzar los estudiantes gracias a la Oferta Académica de ULA, las Carreras ULA orientadas a la salud y herramientas de innovación como PottencIA para enfrentar los retos actuales de la medicina.

La historia de Lagunas refleja el propósito de la Universidad Latinoamericana: formar profesionales preparados para transformar su entorno a través del conocimiento, la práctica y la vocación de servicio.

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