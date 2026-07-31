Los límites en los tiempos perdidos

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Benedetti

No hay asombro y sí discusión, lo intentamos y no logramos atrapar siquiera una parte de lo que se pretende, ahí donde las libertades confluyen, acercándonos a lo material, dentro de las posibilidades del desparpajo, porque los temas van de un lado a otro, cerrando el séptimo mes del año, en los alborotos de lo posible.

México es un país único y maravilloso, a pesar de quienes lo descalifican, y declaran que no hay inversión privada, mientras la danza de los anuncios de obras extendidas en algunos estados como Nuevo León en materia automotriz, no golpean de realidad, y hasta Querétaro es ejemplo de continuidad y resultados.

La campaña debe ser a favor de mayor seguridad y no la disminución en porcentajes que no se entienden, pero el cambio de la percepción en las evaluaciones de los ciudadanos, en las mediciones vía encuestas, arrojan un saldo positivo.

Escribir y describir el momento que vivimos, sin sobre valorarlo, es parte de lo excepcional, de las representaciones no de los partidos políticos, sino de la atención en la obtención de mirar las problemáticas y entender hacia donde dirigir las baterías, en la experiencia de los tiempos y las circunstancias.

Ahí donde la capital del país con el despojo de propiedades no solo en la colonia roma, buscaron los vecinos ser escuchados y han tenido quizá de manera tardía, un par de detenciones de quienes pueda que estén involucradas en un negocio que es no solo pretensión, sino un modus operandi que está redituando millones de pesos de manera inmediata con estos delitos también de alto impacto en la economía de familias enteras.

Se termina un mes menos de lo cotidiano, no podemos soltar lo que consideramos vale la pena, ante la danza y ociosidad de aspirantes a cargos de elección popular, increpados gobernadores en funciones como el de Tabasco, sin mejores palabras y sí peores silencios, ahí donde no hay respeto a la persona, por lo público en lo político, el encare y las acusaciones son ridículas.

No podemos acusar recibo de Nicaragua, Cuba, Argentina, pero tampoco de Irán Estados Unidos, Ucrania o Rusia, en esas supuestas disputas territoriales, que pretenden con la intensidad y las contundencias de los hechos consumados, ataques, guerras, imposiciones y cinismo alejados de la democracia, el lucro por los precios y los productos, materiales y elementos como en Venezuela, al margen del mundo que vaya nos vigila.

Una lucha por el poder, donde aparentemente se intenta dibujar otro rostro, de lo que conocemos y reconocemos, mientras se duermen en el sueño de la injusticia, en esa salvaguarda de la vida, con escuelas sin permisos oficiales para operar lo mismo en Morelos que en Jalisco, “educación y formación” militarizada, sin la vigilancia ni la aprobación de las fuerzas castrenses.

No hay ociosidad, existe abuso de quienes vemos están emergiendo desde la clandestinidad, ese abuso consuetudinario, las evidencias de romper los límites impuestos por una autoridad rectora de normas establecidas para convivir, sin los excesos de todo, así años y años transcurren para acusar recibo de detenciones, suspendidas por intereses mezquinos.

Estamos ante un golpe seco de realismo, no es una novela de horror o terror, considerar reconstrucciones de la célula familiar, ahí de donde el origen de la formación del joven, adolece en muchos casos de un guía, por los abandonos recurrentes de la irresponsabilidad no compartida.

ENTRE LÍNEAS

Tenemos que comprometernos a no improvisar más, analizar y reflexionar hacia donde vamos como país, en la certidumbre de las transformaciones suspendidas por años, desde la operatividad de las libertades que no se niegan, hasta la condena a los hechos de Acteal o los 43 desaparecidos de Iguala, heridas abiertas que siguen como pendientes en la historia reciente de un México de huesos por doquier.