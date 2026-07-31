Trump dice que la "terrible" crisis migratoria en España es una advertencia para Estados Unidos

La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible" y una advertencia para Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump, en declaraciones reproducidas por Fox News.

"Es terrible. Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado" declaró Trump, en alusión a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, según una periodista de Fox News que conversó con el mandatario.

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