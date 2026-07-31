Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 2:00 min

Medios candidatean al presidente de la Concacaf para retar a Infantino por la presidencia de la FIFA

La ‌noticia llega en un momento de creciente ​escrutinio hacia Infantino, quien se enfrenta a un desafío a su ​liderazgo después de que la propuesta de la FIFA de vender una participación en el Mundial.

main image

Foto: AFPGetty Images via AFP

Reuters

El presidente ⁠de la Federación Norteamericana de Fútbol, Victor Montagliani, está "dando ⁠pasos" para plantar cara a Gianni Infantino en la carrera por la presidencia de la FIFA en las elecciones de ⁠marzo, según informó este viernes el ⁠diario The i Paper, citando fuentes.

La noticia llega en un momento de creciente escrutinio hacia Infantino, quien se enfrenta al primer desafío significativo a su liderazgo después de que la propuesta de la FIFA de vender una participación en el Mundial suscitara una oposición generalizada por parte de las principales confederaciones regionales.

Te puede interesar

Infantino declaró en abril que se presentaría a un cuarto mandato como presidente de la FIFA.

Las elecciones para el ciclo 2027-2031 están previstas para el 18 de marzo del próximo año en Marruecos.

El dirigente suizo-italiano contaba con un fuerte respaldo de las federaciones nacionales hasta esta semana, cuando los planes de crear una filial de 20,000 millones de dólares vinculada al torneo más emblemático del fútbol provocaron un cambio de opinión entre algunas partes interesadas.

Reuters contactó a la Concacaf para recabar ⁠sus comentarios.

En una reunión celebrada ⁠el jueves, las 41 ⁠federaciones miembro de la Concacaf rechazaron la propuesta de la FIFA, pero ⁠no llegaron a respaldar el llamado de la UEFA a un boicot, mientras que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) afirmó que revisaría el plan antes de decidir su postura.

Te puede interesar

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe señaló que sus miembros expresaron una "profunda preocupación" por la falta de garantías procesales, unos plazos demasiado ajustados y ⁠la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete