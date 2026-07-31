Crisis migratoria: ¿Qué debes saber sobre los enclaves españoles de Ceuta y Melilla?

Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África, que constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, son plataformas que atraen la inmigración clandestina hacia Europa continental.

Fronteras reforzadas

Ceuta, una antigua colonia romana con una población de 84,000 habitantes, mide unos 18 kilómetros cuadrados y se encuentra justo al otro lado del estrecho de Gibraltar.

Fue capturada por los árabes y los portugueses y ha estado bajo soberanía española desde 1640.

Melilla, que mide unos 200 kilómetros cuadrados, está situada en el extremo oriental de la costa mediterránea de Marruecos, y ha estado bajo control español desde 1497.

Tiene una población diversa de aproximadamente 87,000 habitantes, de los cuales alrededor de la mitad son musulmanes, y miles de marroquíes van allí a trabajar y hacer compras todos los días.

Los dos territorios están protegidos por vallas reforzadas con alambre de púas, cámaras de video y torres de vigilancia. En el pasado, migrantes han muerto o resultado heridos al intentar atravesar las barreras.

Territorio disputado

Ambos enclaves fueron conquistados como parte de una estrategia de los reyes católicos de establecer puestos avanzados de la cristiandad en el continente africano tras la expulsión de moros y judíos de España, en 1492.

Reclamados por Marruecos, las dos ciudades han sido durante mucho tiempo un punto de conflicto en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, con Madrid insistiendo en que ambas son partes integrales del territorio español.

Ambas ciudades portuarias se han desarrollado como centros militares y comerciales que vinculan África con Europa, y desde la década de 1990 han gozado de un estatus similar a otras zonas autónomas, como el País Vasco y Cataluña.

Ciudades portuarias con un comercio próspero con África, los dos enclaves son tildados de "presidios coloniales" por parte de Marruecos, que los considera parte integral de su territorio.