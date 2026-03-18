México sale del top 10 de los países más felices del mundo

Después de haberse colado por primera vez entre las 10 naciones más felices del mundo el año pasado, México salió del top del ranking en 2026 al descender dos posiciones y quedar en el número 12 de la medición global realizada por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de la ONU.

Según el Informe Mundial de la Felicidad 2026, Finlandia, Islandia y Dinamarca se ubicaron nuevamente como los tres países a la cabeza del ranking, principalmente por su desarrollo económico y apoyos sociales. Muy cerca, en la posición cuatro, se colocó Costa Rica, la nación mejor posicionada en el continente americano.

El ranking se basa en las autoevaluaciones de los ciudadanos de 147 países mediante la Escala de Cantril de Gallup. Los participantes califican su vida actual en un rango del 0 al 10, donde la nota superior representa la mejor vida posible. La clasificación final se construye con el promedio de las notas otorgadas durante un periodo de tres años.

Los expertos complementan la evaluación personal con seis factores: Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, apoyo social, esperanza de vida, libertad, generosidad y percepción de corrupción. Los datos se comparan con "Distopía", un país hipotético con los valores más bajos del mundo en cada variable. Este modelo estadístico permite identificar qué elementos específicos impulsan el bienestar nacional.

“Cada año, Gallup pide a personas de más de 140 países que evalúen sus vidas. La mayoría de los jóvenes en el mundo son hoy más felices que hace 20 años, y esa es una tendencia que merece atención”, expresó Jon Clifton, CEO de Gallup, en un comunicado difundido en el marco del Día Internacional de la Felicidad que se conmemora el 20 de marzo de cada año.

A pesar del descenso de posiciones que sitúa a México en el lugar 12, el país supera a casi todas las naciones desarrolladas de habla inglesa, bloque que por primera vez desde 2012 quedó fuera del top 10 mundial. La caída de naciones como Australia (15), Estados Unidos (23), Canadá (25) y el Reino Unido (29) contrasta con la estabilidad del bienestar reportado en el territorio nacional.

Frente al declive observado en las naciones más industrializadas, México y América Latina mantienen evaluaciones de vida altas debido a la fortaleza de sus lazos sociales. El estudio resalta que los vínculos familiares y la cohesión comunitaria funcionan como un activo de resiliencia único que protege la percepción de felicidad en la región.

Este fenómeno desafía los indicadores macro tradicionales, pues la satisfacción en México es significativamente mayor de lo que predeciría su PIB per cápita. El reporte concluye que el capital social intangible compensa las limitaciones materiales, consolidando un modelo de bienestar basado en las relaciones humanas por encima de la riqueza económica.

Entorno digital: El impacto de los algoritmos en el bienestar juvenil

El Informe Mundial de la Felicidad 2026 pone un especial énfasis en el impacto de las redes sociales sobre el bienestar y la felicidad de los jóvenes y adolescentes. Los investigadores analizan cómo la digitalización de la vida social ha reconfigurado la estabilidad emocional de las nuevas generaciones a escala global, diferenciando los efectos según el diseño de cada plataforma.

En México, se destaca en el reporte, el bienestar digital está condicionado por la naturaleza de la interacción. Por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi revelan que el uso de WhatsApp (76%) y Facebook (61%) se asocia positivamente con la satisfacción de vida. En contraste, plataformas visuales como Instagram (17%) y TikTok (11%) muestran una correlación directa con mayores niveles de impacto negativo y problemas de salud mental.

Ante la complejidad de estos vínculos, Jan-Emmanuel De Neve, editor del reporte, afirma que “deberíamos buscar, en la medida de lo posible, volver a poner lo 'social' en las redes sociales”. El experto sugiere que el reto de las políticas públicas es priorizar las herramientas que facilitan conexiones interpersonales reales sobre aquellas que promueven el consumo pasivo de contenido curado por algoritmos.

El estudio identifica además una “trampa de producto”, donde un 58% de los jóvenes universitarios preferiría que plataformas como TikTok o Instagram no existieran en su comunidad. Sin embargo, se mantienen activos para evitar el costo social del aislamiento, generando una externalidad negativa donde el bienestar individual disminuye debido a que el entorno social permanece conectado por presión grupal.