México entre los 10 países más felices del mundo: ¿Cuál es la clave de nuestra felicidad?

¿Qué tan satisfecho te sientes con tu vida? ¿Crees que la felicidad en México se mantiene a pesar de los retos o gracias a la forma en que enfrentamos la adversidad?

Según el Informe Mundial de la Felicidad 2025, elaborado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de la ONU, México logró posicionarse en el décimo lugar entre los países más felices del mundo. De acuerdo con el estudio, este resultado se debe a una combinación de factores sociales, culturales y económicos que reflejan la forma en que los mexicanos enfrentan la vida.

¿Qué mide el informe?

El ranking mundial se basa en seis pilares esenciales: Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, esperanza de vida saludable, apoyo social, libertad para tomar decisiones de vida, generosidad y percepción de la corrupción. En México, más allá de estos indicadores, destacan las redes de apoyo familiar, la calidez humana y la capacidad para encontrar alegría incluso en circunstancias difíciles.

La felicidad desde la voz de los mexicanos

Para entender mejor esta posición, El Economista sondeó a varias personas de diferentes edades y profesiones. Sus testimonios reflejan una diversidad de razones que explican por qué México se colocó como uno de los países más felices.

Brandon Morales, arquitecto de 23 años, reconoció que, pese a la situación de inseguridad en el país, los mexicanos llevan la felicidad en la sangre: “Las personas son felices porque les nace, muchas veces por cuestiones materiales, pero si esa felicidad no es a costa de causarle el mal a otra persona, está bien. Los mexicanos somos muy sociales, traemos el ambiente, así estamos catalogados”. A pesar de los retos, afirma sentirse “muy, muy, muy satisfecho con la vida que llevo”.

Por su parte, Roberto Rodríguez Evangelista, jardinero, pintor y albañil de 69 años, compartió una perspectiva optimista: “Vivimos en un país libre y soberano. Lo que quieren los mexicanos es que haya paz, tranquilidad, no guerras ni desastres. Me estoy disfrutando, realmente la alegría de vivir, eso es todo”. Además, añade que leer y mantenerse activo mentalmente le brinda satisfacción: “La peor enfermedad es la que se sufre en la mente… la felicidad es no tener vicios, vivir correctamente y con la gracia de Dios”.

Por su parte, Karime Aline González Torres, estudiante de pedagogía de 18 años, resaltó la mentalidad flexible de los mexicanos: “Somos más abiertos, no nos tomamos tan a pecho las cosas. Somos felices con lo que tenemos”. Aunque admitió que su felicidad crecerá cuando termine su carrera, por ello, dijo, se mantiene optimista.

Juana Luis Rangel de 81 años, atribuyó la felicidad mexicana a un cambio de actitud: “Ya la gente está dejando de deprimirse y quiere disfrutar, yo creo que es eso. Yo estoy muy contenta y agradezco haber vivido tantos años y en buenas condiciones”.

Carmina Sánchez, estudiante de 20 años, destacó las oportunidades de crecimiento personal como una fuente de satisfacción: “Me encuentro satisfecha porque estoy estudiando la carrera que quiero”.

Finalmente, Laura Morales Ruiz, trabajadora de 41 años, compartió que “se busca la felicidad a veces aunque no haya ni economía, lo que tratas es de ser más feliz. Me siento plena, porque si no tengo algo, lo busco hasta que lo encuentro”.