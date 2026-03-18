Leonardo López Luján y Diana Magaloni Kerpel recibirán el Premio Tlamatini en Estados Unidos

El arqueólogo Leonardo López Luján y la historiadora del arte Diana Magaloni Kerpel recibirán el Premio Tlamatini que otorgan la Universidad Estatal de California en Los Ángeles (CSULA) y la Sociedad de Historia del Arte, en reconocimiento a sus aportes en la investigación de las sociedades que habitaron la superárea cultural mesoamericana.

La ceremonia de entrega del galardón, el próximo 10 de abril de 2026, en la ciudad de Los Ángeles, se realizará en el marco del simposio From the Mexica Empire to New Spain: Transculturation and Identity ("Del imperio mexica a la Nueva España: transculturación e identidad").

Leonardo López Luján es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y doctor en la misma materia por la Universidad de París Nanterre; investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde dirige el Proyecto Templo Mayor desde 1991; además de miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Americana de Artes y Ciencias, con sede en Cambridge, Massachusetts.

Entre otros reconocimientos, el autor de obras como Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan (1993) y Monte Sagrado-Templo Mayor (2009), es doctor honoris causa por la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia y Premio Shanghai Archaeology Forum.

Diana Magaloni Kerpel

Por su parte, Diana Magaloni Kerpel es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM); maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en la misma materia por la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Se ha desempeñado como investigadora y profesora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; fue directora del Museo Nacional de Antropología y, actualmente, es subdirectora de Conservación, Curaduría y Exposiciones en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), California.

El Premio Tlamatini (sabio, en náhuatl), instaurado por la CSULA en 2012, se ha conferido a destacados humanistas de México, como Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma y Miguel León-Portilla, así como a los investigadores estadounidenses Linda Schele, Michael Coe, Mary Miller, Patricia Anawalt, Frances Berdan y Davíd Carrasco.