Ni obligada ni por depresión: La eutanasia a una joven española alimentó la desinformación en redes

Mientras la española Noelia Castillo vivía sus últimos días antes de recibir la eutanasia el 26 de marzo, culminando así un largo proceso judicial, las redes sociales se llenaron de mensajes debatiendo su decisión, en muchos casos acompañados de desinformación.

"No padece una enfermedad terminal, sino una depresión profunda fruto de un trauma no sanado", cuestionaron unos usuarios de redes sociales tras una entrevista emitida en la televisión un día antes de su muerte.

Allí la joven de 25 años narró varios episodios de su vida, entre ellos agresiones sexuales e intentos de suicidio, y mencionó algunas de las dolencias que padecía a raíz de su estado parapléjico.

"Cuando hay una gran cantidad de información circulando por las redes sociales, hay distintas cuotas de desinformación inherente", comentó Alexandre López Borrull, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya.

Por su parte, Marcelino Madrigal, experto en Redes Sociales y Ciberseguridad, apuntó que el debate en plataformas digitales sobre la eutanasia de Noelia se ha visto contaminado por desinformación compartida "a propósito", ya que proviene "del mismo ecosistema" que protagonizó "las primeras campañas contra la ley de eutanasia" en España.

Acusaciones al Estado

El padre de Noelia, con la representación de la asociación Abogados Cristianos, trató de impedir en los tribunales que su hija, mayor de edad, se beneficiase de la ayuda a morir, por considerar que los problemas de salud mental que padecía no le permitían tomar la decisión. A raíz de esto, en las redes también se sostuvo que iba a recibir la eutanasia por "depresión".

Pero distintas sentencias subrayaron que "todos" los profesionales médicos que analizaron la situación de la joven coincidieron en que sufría "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante", causado por una "lesión de médula espinal lumbar" que le provocaba "dolor neuropático de difícil manejo" y dependencia. Un conjunto de factores que avalaban la eutanasia, de acuerdo con la ley española.

La magistrada de un juzgado de Barcelona argumentó que tanto los médicos como los psicólogos y los psiquiatras consideraron que la patología psiquiátrica que sufría no condicionaba "su capacidad para tomar decisiones".

El resto de los magistrados que trataron el caso, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tampoco frenaron el proceso.

Otros usuarios en redes sociales acusaron al Estado español de "abandonarla" y "matarla", ya que cuando Noelia era menor, sus padres perdieron su custodia y estuvo acogida en dos centros para menores, donde supuestamente, según mensajes virales, habría sido agredida sexualmente por menores extranjeros, un grupo que es frecuente blanco de la desinformación en España.

Embarrar y estigmatizar

En realidad, en la entrevista mencionada la joven habló de tres intentos de agresión sexual, sin mencionar el origen o nacionalidad de sus autores: uno por parte de una expareja, otro cometido por "dos chicos" en una discoteca, y el último "tres o cuatro días antes" del intento de suicidio que la dejó parapléjica en 2022, siendo mayor de edad.

"Ha habido una intención de aprovechar para embarrar el terreno de juego y, como en muchos acontecimientos, cargar contra determinados colectivos", opinó López Borrull.

"No existe ningún incidente de agresión sexual registrado durante su etapa en centros de la DGPPIA", indicaron a la AFP desde la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat de Cataluña, responsable de su estancia en esos centros hasta 2019, cuando cumplió 18 años.

El 26 de marzo, durante las últimas horas antes de su muerte, cuentas que difunden habitualmente desinformación compartieron que el hospital había presionado a Noelia porque "tenían comprometidos sus órganos", por lo que ya no podía retrasar la eutanasia. Una afirmación que también replicó Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.

En España, "quienes evalúan y autorizan la eutanasia no son los mismos que coordinan la donación y el trasplante. Tampoco existe asignación previa de órganos ni condicionamiento del proceso en función de la donación", aclaró a la AFP el médico José Gómez Rial, jefe del servicio de Inmunología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.