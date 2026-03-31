El 79% de los viajeros busca experiencias auténticas ante el auge de la IA

En un entorno marcado por la expansión de la inteligencia artificial y la saturación digital, viajar empieza a ganar un nuevo valor. El Índice de Conexión de Delta Air Lines del 2026 muestra que las experiencias presenciales están cobrando mayor relevancia frente al contenido alterado o generado por IA.

El estudio fue elaborado por Wakefield Research a partir de una encuesta aplicada a 9,000 viajeros de nueve mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Italia, Japón, Brasil, Canadá, México y Sudáfrica. El levantamiento se realizó entre el 24 de febrero y el 4 de marzo de 2026, con 1,000 participantes por mercado, todos definidos como personas que habían viajado en avión al menos una vez en los últimos 12 meses.

La experiencia presencial gana terreno

El principal hallazgo del informe es que el 79% de los viajeros globales considera que, en un contexto donde una gran parte del contenido puede ser alterado o generado por inteligencia artificial, vivir algo en persona se vuelve más significativo. En México, la proporción fue de 74%, por debajo del promedio global, aunque por encima de Japón, donde se ubicó en 54 por ciento.

Corea del Sur encabezó el estudio con 88%, seguida de Canadá con 87 por ciento. Estados Unidos, Reino Unido y Brasil registraron 85 por ciento. El dato apunta a un cambio en la forma de entender el viaje: ya no sólo como traslado o descanso, sino como una vía para reconectar con experiencias reales.

Frente a la expansión de la IA, viajar gana peso como una experiencia verificable, presencial y fuera del algoritmo".

México: viaje, convivencia y celebración

En el caso mexicano, el reporte identifica una motivación particularmente ligada a la convivencia. Los viajeros en México asocian el viaje con fortalecer lazos familiares, compartir tiempo con amigos, celebrar momentos importantes y construir recuerdos comunes.

Experiencias entre viñedos.Foto: Cortesía

A ello se suma el interés por explorar la cultura, la historia y las tradiciones, tanto dentro como fuera del país. El estudio perfila así a México como un mercado donde el viaje mantiene una dimensión social clara, más allá del turismo entendido sólo como consumo o descanso.

Ese rasgo también se refleja en otro indicador: 40% de los viajeros mexicanos afirmó que viajar le ha ayudado a ampliar su círculo de amistades. La cifra supera a la de Estados Unidos, con 35%, y a la de Canadá y Reino Unido, ambos con 38 por ciento. Brasil se colocó en 48% y Sudáfrica en 46 por ciento.

El mundo viaja para conectar

A escala internacional, el estudio muestra que el deseo de viajar también está vinculado a la búsqueda de conexión. El 84% de los viajeros afirmó sentir un fuerte deseo de viajar y conectar con nuevos lugares y personas, independientemente del contexto global.

El estudio de Delta Air Lines revela que los viajeros buscan experiencias reales, como Manaos, Brasilfoto: patricia ortega

Además, 84% señaló que viajar ayuda a formar relaciones más profundas, mientras que 80% dijo que es una forma importante de conectar con gente nueva y combatir la soledad. La conclusión es que el turismo está ampliando su significado: deja de ser visto sólo como ocio y gana terreno como experiencia con valor emocional y relacional.

La inspiración nace en internet

El índice de Conexión de Delta Air Lines del 2026 también confirma que el entorno digital sigue influyendo en la elección de destinos. El 73% de los viajeros ha visitado un lugar específicamente porque quería ver en persona algo que antes había encontrado en internet. Entre millennials, la cifra sube a 77%, y en la generación Z alcanza 75 por ciento.

Para la industria turística, la señal es que las plataformas digitales siguen siendo decisivas para inspirar, pero no sustituyen la experiencia. El valor del viaje está cada vez más en la autenticidad de lo vivido, en aquello que no puede replicarse en una pantalla.

La pantalla detona el deseo de viajar, pero el valor del turismo está en ofrecer experiencias que no se pueden simular".

Menos simulación, más presencia

El Índice de Conexión de Delta Air Lines concluye que viajar se consolida como una vía para salir del entorno digital, ganar perspectiva y volver a conectar con el mundo físico. En México, ese movimiento tiene un matiz adicional: el viaje sigue siendo una experiencia de convivencia, celebración y descubrimiento compartido.