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Bolsa mexicana sube con fuerza; destacan acciones de mineras

Los índices locales suben en una segunda sesión consecutiva de avances, y en un mercado que se mantiene atento a las noticias sobre Oriente Medio.

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Las bolsas de México negocian con ganancias la mañana de este martes.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices accionarios locales suben con fuerza, en una segunda sesión consecutiva de avances, y en un mercado que se mantiene atento a las noticias sobre Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), queda agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 1.82% a 68,307.04 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 1.70% a 1,361.06 unidades.

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S&P/BMV IPCtradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con ganancias. Destaca Industrias Peñoles, con 4.27% a 823.82 unidades, seguida por la también minera Grupo México, con 3.84% a 189.50 pesos, y Gentera, con 3.08% a 50.22 pesos.

Los inversionistas continúan atentos a las noticias sobre Oriente Medio. Los índices avanzan en línea con sus pares de Estados Unidos en medio de rumores sobre la posibilidad de un final para la guerra contra Irán, incluso si ⁠el estrecho de Ormuz ⁠continúa cerrado.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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