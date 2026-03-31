Irán amenaza con atacar las oficinas de Apple, Google y 16 empresas más estadounidenses en Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria de Irán ⁠anunció este martes que, a partir del ⁠1 de abril, ⁠tendrá como objetivo a las empresas estadounidenses de la región en represalia por los ataques contra Irán, informaron los medios estatales.

Entre las 18 empresas incluidas en la lista de amenazas se encontraban Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla y Boeing.

"Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas ⁠instalaciones como ⁠represalia por ⁠cada acto terrorista en Irán, ⁠a partir de las 20:00 horas (16:30 GMT), hora de Teherán, del miércoles 1 de abril", dijo el comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros", indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

"Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo", añadió.

(Con información de Diario Expansion / España)