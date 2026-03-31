Water Positive: del desafío del agua a la ventaja competitiva

La escasez de agua se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las industrias y ciudades en México. En este episodio, conversamos sobre el concepto Water Positive, un enfoque que busca ir más allá de reducir el consumo de agua para regenerar y devolver al medio ambiente más agua o de mejor calidad. En esta charla con con Dan Murga, Director Comercial para México y Centroamérica de Water Tech, Veolia, exploramos cómo la tecnología, la circularidad del agua y la innovación están ayudando a las empresas a garantizar su seguridad hídrica y continuidad operativa. Descubre cómo la gestión inteligente del agua puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas y una solución clave frente a la crisis hídrica ¡No te lo pierdas! Descubre.