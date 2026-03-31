Exportaciones mexicanas de autopartes arrancan el 2026 con caída

Las exportaciones mexicanas de autopartes arrancaron el 2026 con un cambio de tendencia.

En enero se ubicaron en 2,804 millones de dólares, lo que representa una caída frente a los niveles observados en los dos años previos.

El dato contrasta con el desempeño reciente del sector, que venía de un ciclo de expansión sostenida.

En 2024 se alcanzó un máximo de 3,153 millones de dólares, seguido por 3,068 millones en 2025, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Los datos reflejan cómo los envíos de autopartes al exterior habían consolidado a la industria como uno de los pilares del comercio exterior mexicano.

Si se observa la serie de largo plazo, el crecimiento ha sido notable: desde 946 millones de dólares en 2010 hasta niveles por encima de los 3,000 millones en la última década.

Este avance refleja la integración de México en las cadenas globales de valor, particularmente en la industria automotriz de América del Norte.

No obstante, la caída en 2026 podría estar asociada a factores como ajustes en la demanda externa, ciclos de producción automotriz o condiciones económicas en Estados Unidos, principal destino de estas exportaciones.

A pesar del retroceso reciente, el nivel actual sigue siendo elevado en términos históricos, lo que sugiere que el sector mantiene una base sólida, aunque con señales de desaceleración en el corto plazo.