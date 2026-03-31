Llega a Querétaro inversión por 460 millones de pesos: Felifer

Con una inversión por más de 460 millones de pesos para su expansión, Farmacias del Ahorro abrirá 40 nuevas sucursales en la ciudad de Querétaro, mismas que generarán 550 nuevos empleos directos y 850 indirectos, anunció el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

Refirió que Querétaro es una entidad en la que prevalece la paz social y se brinda certeza jurídica a las empresas para que mantengan sus inversiones, lo que a su vez se refleja en una mejor calidad de vida de las familias queretanas.

“Hoy agradezco muchísimo la confianza de una institución tan grande, tan importante a nivel nacional, como lo es Farmacias del Ahorro (…) Querétaro es y seguirá siendo una ciudad pujante en constante crecimiento y donde cuidamos y tenemos que ser siempre ejemplo de cómo se debe construir el futuro de una ciudad”, expresó el alcalde.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro durante el anuncio de inversión.

Durante el anuncio, también se firmó el Convenio de Colaboración entre el Municipio de Querétaro y Farmacias del Ahorro, para llevar a cabo jornadas de salud, de atención y consultas, en las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, y brindar medicamentos e insumos de manera gratuita, al sumarse a las jornadas de salud que lleva a cabo el sistema Municipal DIF.

El director Regional de Operaciones de Farmacias del Ahorro, Alfredo Fernando Manzo Suárez, dio a conocer que la expansión de las 40 sucursales se realizará en tres etapas en las cuales, durante este 2025, se invirtieron 103 millones de pesos para la apertura de distintas sucursales, mientras que durante el 2026, se invertirán 70 millones de pesos en la consolidación de nuevas sucursales, en ubicaciones como Jurica y Ciudad del Sol, entre otras, y para el 2027, se invertirán más de 287 millones de pesos.

Inversionistas confían en Querétaro gracias a la paz social que encuentran en la entidad.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, detalló que Farmacias del Ahorro va a integrarse en la bolsa de empleo del municipio de Querétaro y además formarán parte en las jornadas de empleabilidad.