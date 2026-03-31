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Wall Street avanza con fuerza por posible distensión del conflicto en Oriente Medio
Los inversionistas reaccionan a noticias sobre una posible distensión en la guerra contra Irán, y los valores tecnológicos rebotan, recortando un poco la fuerte caída acumulada en el mes.
Los tres principales índices de Wall Street avanzan con fuerza la mañana de este martes. Los inversionistas reaccionan a noticias sobre una posible distensión en la guerra contra Irán, y los valores tecnológicos rebotan, recortando un poco la fuerte caída acumulada en el mes.
El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 1.12% a 45,722.12 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 1.49% a 6,438.37 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 2.06% a 21,222.11 unidades.
El diario The Wall Street Journal informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a sus asesores que estaría dispuesto a terminar con la guerra contra Irán incluso aunque el estrecho de Ormuz siga prácticamente cerrado, tranquilizando un poco a los inversionistas.
El conflicto se ha extendido por un mes, impulsando los precios del petróleo y sacudiendo los mercados mundiales ante las preocupaciones por la inflación y el crecimiento. Los índices S&P 500 y Dow Jones se dirigen a sus mayores caídas mensuales desde septiembre de 2022.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 suben, con las compañías de servicios de comunicación (+2.57%) encabezan las ganancias, impulsadas por el rebote de Meta Platforms (+4.47%), que rebota tras un amplio desplome. Le sigue tecnologías de la información (+1.86%).