Semana Santa en Morelos: tradición, gastronomía y descanso a menos de una hora de la CDMX

El estado de Morelos es uno de los destinos más populares durante las vacaciones de Semana Santa (que en este 2026 cae precisamente esta semana, del 30 de marzo al 5 de abril) ya que además de su clima cálido, su cercanía con la CDMX lo hacen más accesible.

Cabe señalar que Morelos se consolida como una de las opciones más completas para Semana Santa, al concentrar en un mismo lugar celebraciones religiosas, patrimonio histórico, tradiciones vivas, gastronomía y espacios de descanso.

Además, la cercanía con la capital del país permite viajes de corta estancia y escapadas de fin de semana, una ventaja que, sumada a su diversidad de oferta, ha fortalecido su posicionamiento frente a otros destinos de proximidad.

De acuerdo con la secretaria de Turismo del estado, durante la Semana Santa del año pasado, la entidad recibió 851,877 visitantes y generó una derrama económica de 314 millones de pesos, cifras que reflejan la relevancia de esta temporada para su actividad turística.

Atractivos

Entre sus principales atractivos destacan

E l viacrucis de Ocotepec, en Cuernavaca, uno de los más visitados del país .

C elebraciones comunitarias como los Sayones en Tetela del Volcán o los Matacueros en Yecapixtla .

E l Festival de Diablos en Zacualpan de Amilpas .

L a Ruta de los Conventos del siglo XVI, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Gastronomía

A esta experiencia se suma la gastronomía de temporada, con platillos tradicionales como mole rojo con nopales y pescado seco, huauzontles capeados y tamales de pescado, que forman parte esencial del recorrido por el estado.

El destino se complementa con balnearios, naturaleza, hoteles boutique y espacios de descanso, lo que permite combinar actividades culturales y recreativas en un solo viaje.

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, señaló que la principal fortaleza del estado es su accesibilidad y diversidad.

Morelos permite vivir distintas experiencias en poco tiempo y a corta distancia, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una escapada completa en Semana Santa”, expresó.

En un contexto donde los destinos cercanos compiten por la atención del viajero nacional, Morelos destaca por su capacidad de integrar tradición, cultura, gastronomía y descanso en trayectos accesibles.