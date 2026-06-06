Nefrología verde: una segunda vida a las bolsas de diálisis

La economía circular va mucho más allá de una simple tendencia ecológica; es una necesidad estratégica global que promueve romper con el tradicional esquema lineal de "tomar, hacer, desechar".

El cambio climático obliga a muchos sectores impulsar el extender el ciclo de vida de los productos minimizando la generación de residuos. Y es bajo este propósito que nace REPVC, una asociación civil enfocada en recolectar y procesar residuos plásticos de grado médico, específicamente de PVC, provenientes de terapias de diálisis.

Fundada por especialistas en nefrología y expertos en plásticos, la organización busca mitigar el impacto ambiental de los desechos médicos dándoles una segunda vida en la industria termoplástica.

Nefrología verde

En entrevista para El Economista, Nathan Berman Parks, socio cofundador REPVC, indicó que la iniciativa nace del concepto de "nefrología verde", que impulsa la reducción de la huella ambiental de las terapias de reemplazo renal.

De acuerdo con el Doctor Berman, RPVC tiene aproximadamente tres años de existencia, aunque su periodo de operación más constante y de mayor crecimiento ha sido durante el último año y medio.

“El proyecto tomó un impulso exponencial hace año y medio, periodo en el cual se adquirió una camioneta para las rutas de recolección, aumentó el equipo de trabajo y pasamos de atender a unos pocos pacientes a los 300 que tenemos actualmente”.

Berman Parks señala que la recolecta de las bolsas de diálisis se hace directamente en los hogares de los pacientes y de esta manera a ellos también se les facilita el desecho de residuos que el servicio de basura convencional suele rechazar.

El doctor indica que aunque los pacientes en diálisis son una población menor comparada con otras enfermedades, generan una cantidad desproporcionada de desechos debido a la naturaleza diaria de sus tratamientos. Se estima que un solo paciente puede utilizar hasta 240 bolsas de diálisis al mes.

“El material recolectado se limpia, se muele y se convierte en hojuelas, que sirven como base para fabricar productos de mediano y largo uso, como suelas de tenis, recubrimientos de cables, mangueras y sillas”.

Por su parte, Ilana Berman Parks, socia y cofundadora de REPVC, destacó el trabajo que han hecho en los últimos años a favor de la economía circular, como un modelo donde los residuos se reincorporan a la cadena productiva, funcionando incluso como un "banco de CO2" al evitar la producción de plástico virgen y extender la vida útil del material.

Retos

Asimismo, los directivos plantean que, si bien se ha avanzado en la cultura del reciclaje aún hay retos críticos para que este modelo prospere en México. Entre los que destacan los costos operativos, la subvaloración del mercado y la burocracia.

“La economía circular es actualmente más cara que la lineal debido a la logística de recolección post-consumo y la limpieza manual del material. Además existe un estigma sobre la calidad del reciclaje y las empresas suelen priorizar el precio bajo por encima del beneficio ambiental, aunado con los trámites administrativos lentos dificultan la obtención de permisos para escalar la recolección en zonas como la Ciudad de México”, señaló Ileana Berman.

Una visión a futuro

Con una producción actual de 4 toneladas mensuales y una capacidad instalada para llegar a las 12 toneladas, los fundadores de REPVC enfatizan que la transición hacia una sociedad sustentable requiere que tanto empresas como consumidores reconozcan el valor agregado de los productos reciclados.

Finalmente, destacaron que existan empresas abiertas a trabajar con materiales reciclados como su reciente colaboración con la marca de calzado Panam, con lo que se demuestran que es posible crear productos comerciales de alta calidad.

La línea de tenis PanamNef tiene en sus suelas material reciclado de REPVC.Cortesía

“El proyecto con Panam en la fabricación de suelas es un claro ejemplo como el uso del reciclaje de PVC no solo es de alta calidad, sino que puede ser utilizado en marcas de renombre, lo que ayuda a romper el estigma de que el reciclaje implica una calidad inferior”.