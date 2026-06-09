¿Home office y suspensión de labores por el Mundial?

Las redes sociales se han consolidado como una de las principales fuentes de información sobre temas laborales. Sin embargo, la velocidad con la que circulan las noticias suele superar la velocidad con la que se verifican los hechos, generando un fenómeno cada vez más frecuente: la difusión de información jurídica incompleta, imprecisa o incorrecta.

La problemática no es menor. En materia laboral, una publicación viral puede generar expectativas equivocadas entre las personas trabajadoras, incertidumbre en las empresas e incluso la toma de decisiones basadas en supuestas reformas que, en realidad, no existen o aún no han entrado en vigor.

Los ejemplos recientes permiten ilustrar con claridad esta situación.

Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el 11 de junio en la Ciudad de México, diversas publicaciones comenzaron a difundir la idea de que las empresas estarían obligadas a otorgar home office o incluso suspender labores durante dicha fecha.

La realidad es distinta. Lo que existe es un llamado realizado por el Gobierno de la Ciudad de México al sector privado para que, en la medida de lo posible, implemente esquemas de trabajo remoto o flexibilice horarios con la finalidad de reducir la carga vehicular y facilitar la movilidad durante el evento. Se trata de una recomendación de carácter voluntario, cuya adopción dependerá de cada organización. No existe disposición legal alguna que obligue a los patrones a conceder descanso, trabajo remoto o permisos especiales con motivo de la inauguración del Mundial.

Un caso similar ocurrió recientemente con la discusión sobre el denominado "home office por lluvias". Diversas publicaciones en redes sociales afirmaron que el Congreso de la Ciudad de México había aprobado el teletrabajo obligatorio durante temporadas de lluvias intensas, generando la percepción de que dicha medida ya era una obligación para todas las empresas del país.

En efecto, el pasado 30 de mayo el Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para incorporar la posibilidad de implementar trabajo a distancia durante fenómenos meteorológicos severos y fortalecer el derecho a la desconexión digital. Lo que omiten mencionar es que los congresos locales no tienen facultades para legislar respecto de la Ley Federal del Trabajo, pues dicha facultad es exclusiva del Congreso de la Unión. En otras palabras, los congresos locales pueden opinar lo que mejor les parezca, pero la Ley Federal del Trabajo puede modificarse únicamente desde el Congreso de la Unión.

Lo mismo ha ocurrido con las discusiones sobre el incremento del aguinaldo a treinta días, nuevas licencias laborales y diversos permisos especiales que periódicamente se vuelven tendencia en redes sociales.

Durante varios meses circularon publicaciones que afirmaban que dichas reformas ya habían sido aprobadas o que entraría en vigor de manera inminente, generando expectativas entre millones de personas trabajadoras. Sin embargo, la realidad jurídica es distinta.

Estos ejemplos obligan a reflexionar sobre una cuestión básica que frecuentemente se pierde entre titulares y publicaciones virales: ¿cómo nace una ley laboral en México y quién tiene facultades para crearla?

Uno de los errores más recurrentes en la difusión de información jurídica consiste en asumir que toda iniciativa presentada, discutida o incluso aprobada por algún órgano legislativo implica automáticamente una modificación al marco normativo vigente. Sin embargo, desde una perspectiva técnica y jurídica, resulta indispensable distinguir entre las distintas etapas que integran el procedimiento legislativo y la existencia de una norma jurídicamente obligatoria.

Con frecuencia se confunde una propuesta legislativa con una reforma vigente, cuando entre ambas existe un proceso complejo que comprende diversas fases.

Cada una de estas etapas tiene naturaleza y efectos jurídicos distintos. En consecuencia, la sola presentación, discusión o aprobación preliminar de una iniciativa no genera, por sí misma, derechos, obligaciones o modificaciones inmediatas para las personas trabajadoras, empleadores o autoridades. La obligatoriedad de una disposición legal surge únicamente cuando ha concluido el procedimiento constitucional correspondiente y la reforma ha entrado formalmente en vigor.

Por ello, antes de concluir que existe una nueva obligación laboral, resulta indispensable verificar si la propuesta correspondiente agotó todas las etapas previstas por la Constitución y fue publicada oficialmente.

¿Quién puede legislar en materia laboral?

Para comprender por qué este tipo de noticias generan tanta confusión, es necesario partir de la estructura constitucional del Estado mexicano. México es una República Federal en la que las facultades legislativas se distribuyen entre la Federación y las entidades federativas. Esto significa que no todas las materias pueden ser reguladas indistintamente por cualquier órgano legislativo.

En materia laboral, la Constitución atribuye al Congreso de la Unión la facultad de expedir la legislación aplicable en todo el territorio nacional. Por ello, la Ley Federal del Trabajo constituye una norma de carácter federal cuya creación, modificación o derogación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo Federal.

En consecuencia, los congresos estatales y el Congreso de la Ciudad de México carecen de facultades para modificar directamente la Ley Federal del Trabajo o imponer nuevas obligaciones laborales a los empleadores y personas trabajadoras del país. Esto no significa que dichas legislaturas estén impedidas para participar en el debate público o impulsar cambios normativos; pueden presentar iniciativas, formular propuestas o promover reformas. Sin embargo, dichas actuaciones tienen únicamente un carácter propositivo y no generan efectos jurídicos vinculantes por sí mismas.

Por esta razón, cuando se difunde que un congreso local "aprobó" una reforma laboral, resulta indispensable analizar el alcance real de la noticia. En la mayoría de los casos, se trata únicamente de una iniciativa que deberá seguir el procedimiento legislativo federal correspondiente ante el Congreso de la Unión antes de poder convertirse en una obligación legal.

Para que una modificación a la Ley Federal del Trabajo sea obligatoria, debe agotarse un procedimiento legislativo específico.

De manera simplificada, este proceso comprende:

Presentación de una iniciativa por alguno de los sujetos facultados constitucionalmente Análisis y discusión en comisiones de la Cámara de origen Aprobación por la Cámara de origen Análisis y discusión en comisiones de la Cámara revisora Aprobación por la Cámara revisora Promulgación por el Poder Ejecutivo Federal y publicación en el Diario Oficial de la Federación Entrada en vigor en los términos previstos por el decreto respectivo

Mientras cualquiera de estas etapas permanezca pendiente, la reforma no produce efectos jurídicos obligatorios.

La responsabilidad de verificar antes de compartir

La inmediatez con la que se comparte el contenido ha provocado que, en numerosas ocasiones, se privilegie el impacto del encabezado sobre la verificación de la información. Como consecuencia, iniciativas legislativas, propuestas parlamentarias, puntos de acuerdo e incluso declaraciones de servidores públicos terminan presentándose como si fueran reformas vigentes, generando confusión entre las personas trabajadoras, los empleadores y las áreas de recursos humanos.

Por ello, antes de asumir que existe una nueva obligación laboral, resulta indispensable adoptar una postura crítica frente a la información que circula en redes sociales y medios digitales. Verificar la fuente, identificar si se trata de una iniciativa o de una reforma vigente, revisar si la autoridad involucrada tiene competencia para legislar sobre la materia y confirmar la publicación oficial de la norma son pasos esenciales para evitar la propagación de información incorrecta.

En materia jurídica, compartir sin verificar puede generar tanta desinformación como crear una noticia falsa. Por ello, la mejor herramienta frente a las llamadas "fake news laborales" continúa siendo el análisis crítico, la consulta de fuentes oficiales y el conocimiento básico del funcionamiento de nuestras instituciones.

Por ello, antes de asumir que existe una nueva obligación laboral, conviene formular algunas preguntas básicas: ¿la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación?, ¿se trata de una iniciativa o de una ley vigente?, ¿la autoridad que aprobó la medida tiene competencia para legislar sobre la materia?, ¿existe un decreto oficial que establezca su entrada en vigor?, ¿la información proviene de una fuente jurídica confiable?

En una época en la que la información circula de manera instantánea, la cultura jurídica se convierte en una herramienta indispensable para distinguir entre una propuesta política, una discusión legislativa y una norma obligatoria. Las redes sociales pueden ser un extraordinario medio de difusión del conocimiento, pero también pueden convertirse en una fuente de desinformación cuando el impacto del encabezado sustituye al análisis jurídico.

En materia laboral, la vigencia de una norma no depende de su popularidad en internet, sino del cumplimiento del procedimiento constitucional que le da origen. Conocer ese proceso no sólo evita confusiones, sino que fortalece la certeza jurídica que requieren las personas trabajadoras, los empleadores y la sociedad en general. En una realidad donde todo es instantáneo, verificar antes de compartir es, también, una forma de ejercer nuestra responsabilidad jurídica y social.