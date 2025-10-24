"El futuro del trabajo no consiste en sustituir a los seres humanos": Jason Averbook

El temor a la inteligencia artificial (IA) proviene del desconocimiento. De acuerdo con Jason Averbook, socio senior y líder global de Transformación de RH de Mercer, “el futuro del trabajo no consiste en sustituir a los seres humanos” con tecnología, sino mejorarlo.

“Vivimos en un mundo en el que nos debatimos entre si es trampa o es real”, dijo el experto, en referencia a que, con las nuevas tecnologías, “nos encontramos en un momento en el que, en 2025 y 2026, todas las funciones del mundo tendrán que resetearse”.

En la conferencia De contar historias a crear el futuro: el momento de RH para diseñar la próxima era, celebrada en la edición 60 del Congreso Internacional de Recursos Humanos, organizada por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Averbook apuntó que la clave está en “comprender qué es lo que mejor hacen los seres humanos y descomponer el trabajo” para reconfigurarlo.

El problema, dejó ver, radica en que los líderes en las empresas no son conscientes de lo que la incursión tecnológica representa. Liberar a las personas para construir “carreras más satisfactorias”, dejando el trabajo manual a un lado, y enfocándolo en la “cabeza”, ya que esto lo acelera, simplifica y mejora.

El especialista en Recursos Humanos reveló datos sobre la situación en las empresas. El 73% de los ejecutivos tiene dificultades para definir qué trabajo debe realizar el ser humano y cuál la IA, tanto que seis de cada 10 líderes se paralizan ante la incertidumbre que genera la inteligencia artificial.

¿Cómo sacarle provecho a la tecnología en el trabajo?

“Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar”, destacó, “para dedicar más tiempo al trabajo intelectual y al trabajo emocional, y no dedicarnos tanto tiempo al trabajo manual”.

En la conferencia organizada en el Congreso de Amedirh, Jason Averbook compartió que, si las personas solo saben hacer trabajo manual, con el tiempo eso será un problema, por ello reiteró la importancia de dedicarle más tiempo al “trabajo de cabeza que al de manos”

“Los agentes de IA nos van a ayudar, no a reemplazar, a menos que nosotros no cambiemos. La IA no va a reemplazar nuestro empleo, pero alguien con agencia lo hará”, alertó.

En esa línea, agregó que quienes solo tienen miedo y dejan que la tecnología avance, están en desventaja, en cambio, quienes llevan el control y toman decisiones sobre qué hacer, se convierten en “conductores”; por lo que reflexiona, “no podemos dejar que otra persona conduzca”.

Con euforia, afirmó que la clave está en “ser ágiles, vivimos en un mundo de cambios permanentes”, y la tecnología está revolucionan los puestos de trabajo, y aunque “la IA no va a sustituir nuestro trabajo. alguien con poder de decisión sí lo hará”, por ello, dijo que debe entenderse como una manera de cambiar la forma en la que las organizaciones “trabajan, piensan y actúan”.

Estar disponibles para las habilidades en IA

Averbook reconoció que, a nivel global, las empresas difícilmente contratan personas sin algún tipo de habilidad en inteligencia artificial, pero agregó que estas no consisten en programar o crear códigos, “sino saber qué hay disponible”; es decir, conocer la herramienta y sacarle provecho.

“En lugar de tener que adaptarme al software, hago que el software se adapte a mí”, explicó que la IA es una mentalidad que está relacionada con la imaginación, y eso exige; por ejemplo, capacidad de innovación, adaptabilidad al cambio, creatividad. “Se trata de lo que quieres hacer y cómo quieres verlo hecho realidad”, comentó.

El socio senior de Mercer expuso que la estrategia debe centrarse en una mente y actitud adecuadas, alineadas al conjunto de habilidades y herramientas que implican “saber cómo dar instrucciones”, y cuestionarse si se cuenta con “tecnología segura, ética y responsable”.

Esto último porque “lo que más impulsa la experimentación con IA es la cultura, la confianza y el compromiso”.

Tomando en cuenta estos puntos, Jason Averbook concluyó que las empresas, especialmente las áreas de gestión de talento, no deben centrarse en la adopción de la IA, sino de identificarla y aprovecharla como una “forma completamente diferente” de hacer las cosas.