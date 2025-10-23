Disrupción de la IA sin perder la conexión humana, reto de RH: Christopher Surdak

La incursión de la Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos, en especial en el campo laboral, provoca temor porque los colaboradores no saben cómo les afectará. Ante esto, las organizaciones tienen el desafío de guiar a su capital humano en el proceso de adopción, para que la tecnología sea una herramienta de ayuda y no un perjuicio.

Así lo señaló Christopher Surdak, fundador y director de Consultoría en Quantiqs y líder en transformación digital, durante el primer día de actividades del 60º Congreso Internacional de Recursos Humanos 2025. Surdak agregó que, en esta época de automatización, se utiliza más el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual se caracteriza por el razonamiento lógico.

En este sentido, la Inteligencia Artificial proporciona respuestas a todas las preguntas; no obstante, no ofrece las razones por las que las da. Por ello, el reto de las organizaciones es ofrecer esas explicaciones.

Para lograrlo, los líderes deben auxiliarse del hemisferio derecho para comunicar las razones a sus colaboradores. Ese lado del cerebro, más emocional y que la Inteligencia Artificial no posee, servirá para mantener la conexión humana, indispensable en tiempos de automatización.

Mantener el control de la tecnología en la organización y en la vida

El también llamado embajador de la transformación y arquitecto de la resiliencia organizacional recomendó mantener el control de la tecnología y no permitir que esta controle a las personas y a las empresas.

Para integrar la Inteligencia Artificial de manera holística en las organizaciones, el especialista citó a William Edwards Deming, considerado uno de los padres fundadores de la gestión de la calidad. Surdak consideró que los siguientes 10 puntos son clave para este proceso:

Estrategia. Se debe responder cuál es el propósito de adoptar la IA; qué beneficios se anticipan; cuáles serán los costos; cuáles son los motivadores (¿la curiosidad, el miedo, ambas?) y cómo resultó la implementación de otro tipo de tecnología o modelo. Sinergia. Entender que la Inteligencia Artificial es solo una herramienta. La mayoría de las empresas están tratando de reemplazar a las personas con tecnología, pero lo cierto es que la IA no sustituye, sino que complementa a los colaboradores; deben hacer sinergia. Armonizar. Poner a toda la empresa en la misma sintonía es crucial para que no haya dudas sobre el rumbo. Estabilizar. Cuando un sistema es estable, señalarle al trabajador sobre los errores es solo una interferencia. Optimizar. Revisar constantemente los resultados para optimizar lo que sea necesario, ya que nada es estático. Supervisar. No dejarle el control a la IA, sino monitorear las situaciones que estén generando disrupciones o ruido. Escudriñar. Implica una búsqueda minuciosa para averiguar información o entender mejor una situación. Actualizar. La actualización de datos, información o conocimiento es necesaria para mantener su relevancia y funcionalidad en el contexto actual de la empresa. Socializar. Los seres humanos son criaturas sociales. Se deben celebrar los éxitos con los colaboradores, no con la IA. Humanizar. Este es quizá el proceso más importante, ya que se debe mantener la conexión humana.

La regulación alrededor de la IA

Surdak agregó que es necesario que las organizaciones trabajen en conjunto con la tecnología y, para ello, es fundamental vincularla con los objetivos de la empresa.

Insistió en que, aunque la regulación aún no esté muy clara, se debe entender que siempre será más lenta que la tecnología. No obstante, es importante implementarla correctamente para que, cuando la normativa llegue, se cumpla con todo lo que establezca.

“No detengas el reloj; logra que tus colaboradores se sientan cómodos con lo incómodo que puede llegar a ser un cambio de esta magnitud”.

Christopher Surdak aseguró que, desde su experiencia, intentar ser cerrados y estructurados en la regulación de la IA no debe ser la respuesta, y México debería optar por un enfoque de equilibrio o punto medio entre estas dos visiones.

En ese sentido, para que las empresas estén alineadas con las posibles regulaciones futuras, es necesario primero que su estrategia defina la adopción y, sobre todo, que sepa para qué utilizan la tecnología, pues hoy muchos no tienen clara la respuesta cuando se les plantea esta pregunta.

La diferencia, al final, la marcarán las empresas que busquen cómo ser mejores a través de la tecnología y ser competitivas, pero que pongan por encima al ser humano. “Tener más éxito te va a permitir contratar a la mejor gente o no”, concluyó.

El experto advirtió que el área de Recursos Humanos debe trabajar con el hemisferio derecho, con las emociones, con la conexión humana y sentir la emoción de los colaboradores. Esto determinará el éxito, y no qué tan rápido se adapta la tecnología, porque esta cambiará en, por lo menos, seis meses.