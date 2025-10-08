Reskilling, clave para enfrentar los cambios de la IA en el mundo del trabajo

El mundo del trabajo está en constante evolución, y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral ya no es opción; de acuerdo con Marni Baker Stein, directora de contenido de Coursera, para atender los retos del futuro, el reskilling y retraining son claves en el desarrollo del talento.

En palabras de Adecco, retraining o reskilling hace referencia al reentrenamiento o "capacitación de un trabajador para otro puesto", a través de la adquisición y desarrollo de nuevas habilidades y competencias, ello "cubrir una vacante para la que no se encuentran candidatos".

"Lo único constante es el cambio", dice una frase del filósofo Heráclito de Éfeso que ejemplifica el momento tecnológico que vivimos en el mercado laboral. La incursión de la inteligencia artificial (IA) ha ido transformando no solo las actividades, sino también las profesiones, y ahora más que nunca el reskilling es clave.

En el Coursera Connect 2025, Marni Baker resaltó la importancia de ampliar el acceso al desarrollo profesional, ya que “muchos puestos están siendo completamente sustituidos por la IA”, lo cual, afirmó, propicia una redefinición de la fuerza laboral a nivel mundial para adquirir nuevas habilidades; aunado a que hay puestos que no pueden ocuparse por la falta de talento especializado.

Las habilidades para los trabajos del futuro

“La profunda transformación del mercado laboral está creando un enorme desafío”, resaltó la directora de contenido, quien agregó, el talento actual requiere transformarse, y ejemplificó: “si la población activa mexicana fuera de 100 personas, 65 de ellas tendrían que reinventarse para 2030”.

La experta contó que, según datos de Coursera, en los próximos 5 años un gran porcentaje de trabajos cambiará y se requerirán funciones clave relacionadas con datos, tecnologías de la información, marketing y hasta ventas, aunado a una creciente demanda de habilidades sociales como la comunicación.

Además, mencionó que algunas cualidades fundamentales para el talento del futuro son: pensamiento crítico, activo, adaptabilidad, razonamiento cuantitativo, colaboración y conciencia cultural, “habilidades transversales que “suelen ser las 5 más importantes en los requisitos laborales de cualquier empleador”.

En ese contexto, el Foro Económico Mundial detalla que las habilidades tecnológicas son las que mayor crecimiento tendrán en los próximos años, esto engloba uso y manejo de IA, analítica de datos, ciberseguridad, pero también skills como la resiliencia, flexibilidad, agilidad, curiosidad, aprendizaje continuo y liderazgo.

De ahí que cada vez más empresas estén invirtiendo “en programas de recualificación y mejora de habilidades” en favor de su fuerza laboral, expone el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico que enuncia, “ayudar a los trabajadores a lograr la combinación adecuada de habilidades técnicas y humanas será vital a medida que el futuro del trabajo siga evolucionando”.

En esa sintonía, Baker Stein remarcó que no basta con enseñar a un analista de datos herramientas para desempeñar su puesto, ya que es un profesional que debe ser capaz de pensar y adaptarse, lo cual demuestra que, sin importar el sector, es necesario readaptarse y adquirir y desarrollar habilidades que nutran las actividades.

Aunque compartió que hay quienes tienen un profundo escepticismo sobre si la educación realmente generará oportunidades, subrayó que la capacitación de habilidades, incluso enfocadas en inteligencia artificial, “son esenciales” debido a la velocidad del cambio en el mercado laboral y las industrias.

Adquirir nuevas habilidades no solo permite crecer profesionalmente, sino también amplía las oportunidades de conseguir un nuevo y mejor empleo, no obstante, hay que tener en cuenta que para ello es necesaria contar con certificaciones, ya que “las empresas son mucho más propensas a contratar a candidatos con credenciales”.

Esto explicaría porque ha cobrado relevancia la emisión de la Constancia de Situación Profesional, que, a propósito de este tema, visibiliza las capacidades de las personas a través de certificados y cédulas, incluso, las habilidades transversales con las que cuentan.

Durante el Coursera Connect 2025, Marni Baker concluyó que “la habilidad definitiva del siglo XXI es la capacidad de aprender a adaptarnos, a crecer y a reinventarnos una y otra vez”, pues añadió, esto no solo definirá el éxito personal, sino también el futuro colectivo.