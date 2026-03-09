Desastres naturales y conflictos geopolíticos ponen en jaque los viajes de trabajo

“El cliente no quiso viajar a México y tuvimos que cancelar las reuniones ya agendadas en el país”, comparte Rosa, quien trabaja en una consultoría. Un día antes de la cancelación, el Ejército había abatido a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que detonó bloqueos, quema de vehículos y violencia en distintas ciudades del país. Incluso, Estados Unidos y Canadá emitieron alertas de viaje a sus ciudadanos.

Esto es tan sólo un ejemplo de los riesgos a los que están expuestos los colaboradores que realizan viajes de negocios. Los desastres naturales, conflictos geopolíticos o disturbios violentos se encuentran entre las principales causas de incidentes en los viajes de negocios, de acuerdo con el estudio Business Travel Outlook 2026 de Zurich Insurance Group.

“Los viajes de negocios ahora se ven afectados por turbulencias geopolíticas, sociales y ambientales, incluso en las economías avanzadas. Sin embargo, es preocupante que más de una cuarta parte (26%) de los encuestados, incluido un tercio (32%) de la Generación Z, no estén seguros o no sepan qué hacer en caso de emergencia en el extranjero”, explica Zurich.

Desastres naturales y disturbios, más riesgos que las emergencias médicas

Uno de cada cinco o 20% de los viajeros de negocios encuestados por Zurich experimentó desastres naturales, amenazas geopolíticas o disturbios sociales mientras viajaba por trabajo en 2025, cifra por arriba de los incidentes médicos (13%).

De acuerdo con la encuesta de Zurich a 4,000 viajeros de negocios en cinco continentes y ocho países, incluido México, 80% de los viajeros internacionales de negocios experimentaron al menos una interrupción durante viajes laborales en 2025.

En México, 40.8% de los viajeros de negocios se sintió menos seguro al viajar por trabajo que en años previos, según los hallazgos de Zurich.

La percepción de inseguridad en el territorio mexicano ha ido al alza. En diciembre pasado, 63.8% de las personas en el país consideró inseguro vivir en su ciudad, mientras en septiembre la cifra era de 63%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Algunas actividades relacionadas con viajes han dejado de hacerse en el país por las poblaciones de 18 años y más. Por ejemplo, 25.8% dijo que ha dejado de viajar por carretera a otro estado o municipio por temor a ser víctima de algún delito. 33% dejó de tomar taxi y 46.4% dejó de salir de noche.

En medio de este contexto de violencia y de mayor percepción de inseguridad, 66.6% de los encuestados por Zurich considera que su empleador podría hacer más para garantizar su seguridad durante los viajes laborales.

Además, garantizar viajes de trabajo seguros son un factor que afecta la retención y rotación de talento en las organizaciones: 65.2% dijo que renunciaría si sintiera que su seguridad no es una prioridad, según los datos obtenidos por Zurich.

“La seguridad es fundamental para mantener la movilidad global, y los empleadores se enfrentan a una creciente presión para aumentar el apoyo. La gestión y la preparación para viajes ahora están estrechamente vinculadas a la confianza, la productividad e incluso la retención de los empleados”, agrega Zurich.

Tensiones geopolíticas, reto en los viajes de negocios

Otro ejemplo de las afectaciones en los viajes en general y en concreto los de negocios son el caos provocado por el conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de éste último.

Tras el conflicto, miles de pasajeros quedaron varados por horas en las terminales aéreas del Golfo luego que la operación entre Estados Unidos e Israel contra Irán forzó el cierre de los principales aeropuertos de la región.

Por ejemplo, el aeropuerto de Dubai canceló 100% de sus operaciones el domingo y comenzó a restablecer vuelos paulatinamente el día lunes.

En cuanto a los desastres naturales, un ejemplo reciente es la cancelación de más de 2,000 vuelos en Estados Unidos ante la llegada de una tormenta invernal el pasado 24 de febrero.

A nivel general, 43% de los viajeros de negocios encuestados dijo que se siente menos seguro viajando por trabajo ahora que antes.

“La volatilidad climática, los incidentes de seguridad, las ciberamenazas, la inestabilidad geopolítica y la tensión psicológica ya no son excepciones, sino la realidad cotidiana de los viajes de negocios modernos”, advierte Zurich en su reporte.